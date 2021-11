La Ferrari Daytona SP3 est sans doute l'une des nouveautés les plus excitantes de cette année. Cette sportive dotée d'un V12 et au look délicatement néo-rétro fait écho aux Ferrari classiques, tout en s'accommodant de l'esthétique des Ferrari les plus modernes. La Daytona SP3 est le troisième modèle de la gamme Icona après les Ferrari Monza SP1 et SP2 qui ont été dévoilées il y a trois ans. Et la famille devrait bientôt encore s'agrandir.

Enrico Galliera, le directeur marketing et commercial de Ferrari, a déclaré à nos confrères de chez Autocar qu'il existe "quatre ou cinq concepts sur lesquels nous pouvons travailler". Des mots qui résonnent évidemment dans le cœur des passionnés, repris par Flavio Manzoni, le responsable du design chez Ferrari : "Il existe de nombreux autres concepts pour l'avenir. Ferrari est une marque riche et le ciel est notre seule limite".

La nouvelle Ferrari Daytona SP3.

"J'ai une passion particulière pour les réinterprétations modernes", a déclaré Flavio Manzoni. Le directeur technique de Ferrari, Michael Leiters, a souligné que la Daytona est très axée sur le design. Même à l'intérieur, les clients se sentiront presque comme au sein d'une Ferrari des années 1960, même si certains éléments, comme le combiné d'instrumentation numérique, rappellent qu'il s'agit d'une voiture moderne.

Comme vous le savez déjà, la Ferrari Daytona SP3 est animée par un V12 monté en position centrale arrière qui développe 840 chevaux à 9250 tr/min et 697 Nm à 7250 tr/min, ce qui permet à la voiture d'atteindre 340 km/h, et de passer de 0 à 100 km/h en 2,85 secondes et de 0 à 200 km/h en 7,4 secondes.

Ferrari ne s'en cache pas, les émissions de CO 2 ne sont clairement pas la priorité pour de tels modèles comme le souligne Michael Lieters, ce V12 ayant "un impact limité sur les émissions de CO 2 , car la gamme Icona est limitée en termes de production". Les 599 exemplaires prévus pour la production sont tous d'ores et déjà vendus, malgré les deux millions d'euros minimum réclamés pour se l'offrir.

"Personnellement, je pense que nous devons nous battre pour conserver ce moteur", déclare Michael Lieters, "D'un point de vue technologique, ce n'est pas le plus efficace. Un V8 turbo pourrait faire mieux en matière de performances. Mais d'un point de vue émotionnel, c'est ce que vous pouvez avoir de mieux."