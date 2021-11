Nous avons vu la Ferrari Daytona SP3 sous tous les angles possibles dans les images et vidéos officielles, mais uniquement dans la traditionnelle teinte rouge. Lors de l'événement Finali Mondiali le week-end dernier, le Cheval Cabré a présenté un exemplaire blanc de son hypercar V12 au goût rétro, niché entre ses prédécesseurs.

La Ferrari de route la plus aérodynamique qui n'utilise pas d'aérodynamisme actif peut également être conduite sans toit comme les deux autres modèles de la série Icona. Cependant, il est plus facile de vivre avec la Daytona SP3 puisqu'elle dispose d'un toit targa amovible pour les jours de pluie.

Il n'y a pas de consensus sur Internet concernant son design : certains le trouvent absolument magnifique, tandis que d'autres pensent que son style n'est pas cohérent, dans le sens où il reprend des éléments de différents modèles et les mélange tous ensemble.

La star de YouTube Tim Burton (alias Shmee150) s'est approchée de près de l'exemplaire blanc satiné, qui avait également un intérieur différent en adoptant un thème rouge, contrairement à l'habitacle bleu montré par Ferrari sur les photos de presse. Une autre différence entre les deux voitures est l'application de deux bandes sur le capot, s'étendant jusqu'à l'arrière.

Il est intéressant de noter que la Daytona SP3 a une interprétation moderne des phares escamotables, qui ont été retirés depuis longtemps en raison des réglementations strictes en matière de protection des piétons. Vous voyez ces rabats au-dessus des phares exposés ? Ils sont officiellement connus sous le nom de "panneaux mobiles supérieurs" selon la terminologie Ferrari et ils coulissent vers le haut pour révéler plus de lumières lorsque vous démarrez.

Les lames horizontales à l'arrière sont tout aussi frappantes que sur la voiture rouge, peut-être encore plus en raison du fond gris foncé du panneau en fibre de carbone. À juste titre, l'arrière a suscité le plus de controverses, et nous serions intéressés de voir la Daytona SP3 avec une finition entièrement noire où les lignes sur toute la largeur seraient moins visibles.

Nous avons également joint une vidéo contenant des images tournées sur le circuit du Mugello pendant le Finali Mondiali, où la Daytona SP3 a été emmenée pour un premier tour. Elle a été rejointe sur la piste par la voiture qui l'a inspirée, une superbe 330 P3/4 des années 1960. La voiture de course a probablement encore plus de valeur que son interprétation moderne, même si l'hypercar coûte 2,26 millions de dollars.

Le dernier modèle Icona est moins exclusif que le duo Monza, car Ferrari prévoit de produire 599 exemplaires de la Daytona SP3, soit 100 de plus que la production combinée des bolides. Malgré le prix exorbitant et la durée de production plus longue, tous les exemplaires ont déjà été vendus.

Il est intéressant de noter que 499 d'entre elles ont été acquises par les propriétaires actuels de Monza SP1 et SP2, tandis que les 100 unités restantes ont été saisies par un groupe "sélect" de clients Ferrari, selon le chef du marketing et des ventes de la société, Enrico Galliera. Toutes ont été vendues avant le lancement officiel samedi.