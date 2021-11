La spectaculaire Ferrari Daytona SP3 a étonné le monde et tous les fans présents au Finali Mondiali au Mugello avec ses lignes à couper le souffle et ses performances dignes des deux autres modèles de la gamme Icon de la firme de Maranello, les Monza SP1 et SP2.

Les 840 ch développés par son moteur V12 à atmosphérique monté en position centrale arrière dans un châssis en fibre de carbone doté de la technologie de la Formule 1 sont étonnants, mais en même temps, le style nostalgique et futuriste de cette nouvelle Daytona SP3 est surprenant. La question que beaucoup se posent est la suivante : où l'équipe du Centro Stile Ferrari dirigée par Flavio Manzoni a-t-elle trouvé son inspiration ? Nous vous le révélerons ici, en revenant sur l'histoire et en découvrant les voitures de cette victoire triomphale aux 24 heures de Daytona en 1967.

Ferrari Daytona SP3, au nom de toute son histoire

Comme l'indique clairement le nom de Ferrari Daytona SP3, l'inspiration de ce nouveau bijou modénais provient des voitures de course des années 1960, en particulier des Sport Prototypes qui ont remporté la victoire historique lors des 24 heures de Daytona en 67, les glorieuses Ferrari 330 P4, 330 P3/4 et 412 P.

Ferrari Daytona SP3 Ferrari 330 P4 Ferrari 330 P3

Avant de parler de l'exploit des Rouges, il faut évoquer le contexte qui a conduit les trois Ferrari à dominer la course américaine. Tout est parti de la rivalité qui s'est développée après que Ford n'ait pas réussi à conclure un accord pour racheter la société Ferrari. Ford a échoué en 1963, et cela a donné lieu à une lutte acharnée pour la domination du championnat du monde de sport.

De 1963 à 1965, Ferrari a remporté trois victoires au classement général des 24 heures du Mans, mais en 1966, les Ford GT40, plus puissantes, ont remporté le championnat en France. L'année 1967 s'ouvrait avec les 24 heures de Daytona en Floride, où Ferrari, dirigée par le directeur sportif Franco Lini, aligne trois voitures, toutes des évolutions de la première 330 P3 puis de la 330 P4 conçue par Mauro Forghieri pour le nouveau championnat.

Les voitures qui l'ont inspiré

La Ferrari 330 P4 est un peu comme l'ancêtre stylistique et mécanique de la Ferrari Daytona SP3. Elle avait deux avantages importants à l'heure de la bataille entre Ferrari et Ford : l'aérodynamique sophistiquée du coupé, développée dans les souffleries de Pininfarina et du Polytechnique de Stuttgart en Allemagne, et le moteur V12 atmosphérique de 4 litres, à double arbre à cames, trois soupapes par cylindre, injection indirecte et 450 ch avec lequel Ludovico Scarfiotti a remporté le GP d'Italie 1966 à Monza.

La boîte de vitesses, fabriquée en interne par Ferrari, et la suspension sont également nouvelles, tandis que la résistance à l'air réduite, la force d'appui accrue et la partie avant qui effleure l'asphalte en font une voiture plus compétitive que la précédente Ferrari 330 P3.

Ferrari 330 P3/4 Spyder et 330 P4 Coupé Moteur Ferrari V12 de la 330 P4

L'autre voiture engagée par Ferrari est une 330 P3/4 Spyder, une évolution de la P3 mise à jour aux spécifications P4 en termes de carrosserie, de suspension, de roues et d'un moteur à trois soupapes et à injection de 450 ch. La troisième vedette de l'exploit de Daytona est une Ferrari 412 P, une version coupé "client" de la P3/4 engagée par le North American Racing Team (Nart) . Elle est équipée du moteur à deux soupapes par cylindre de l'année précédente avec carburateurs Weber et 420 ch.

La célèbre parade d'arrivée

Lors de la longue course de Daytona en 1967, les Ferrari, parties en troisième, quatrième et sixième position, roulent vite et sans problème, tandis que les Ford GT40 Mk II de sept litres s'arrêtent les unes après les autres avec des problèmes de moteur ou de boîte de vitesses. Compte tenu de l'importante marge sur ses rivaux, l'ingénieux Franco Lini décide de terminer la course de manière spectaculaire et ordonne à ses pilotes de se ranger les uns à côté des autres avant de passer la ligne d'arrivée.

Ferrari P3/4 Spyder, 330 P4 et 412 P arrivant séparément à Daytona

La photo des trois Ferrari, un spider et deux coupés, franchissant la ligne d'arrivée en parade et côte à côte lors du survol de Daytona a fait le tour du monde et marque une sorte de revanche d'Enzo Ferrari sur Henry Ford II, un point en faveur du petit constructeur émilien face au colosse américain.

Ferrari 412 P

Évidemment, une seule des trois Ferrari s'est imposée, notamment la 330 P3/4 Spyder pilotée par l'Italien Lorenzo Bandini et le Néo-Zélandais Chris Amon, avec une moyenne finale de 170,088 km/h. Deuxième à trois tours de l'arrivée, la Ferrari 330 P4 Coupé pilotée par le Britannique Mike Parkes et l'Italien Ludovico Scarfiotti, tandis que la troisième à vingt-neuf tours de l'arrivée est la Ferrari 412 P Coupé de l'équipage de Pedro Rodriguez (Mexique) et Jean Guichet (France).

Le podium des 24 heures de Daytona 1967

Position Modèle Numéro de course Numéro de châssis Pilotes Premier Ferrari 330 P3/4 Spyder 23 0846 Lorenzo Bandini - Chris Amon Deuxièmement Ferrari 330 P4 Coupé 24 0856 Mike Parkes - Ludovico Scarfiotti Troisièmement Ferrari 412 P Coupé 26 0844 Pedro Rodriguez - Jean Guichet

Devant elle, la Ferrari P4/5 de Pininfarina .

La victorieuse voiture, ou du moins 80 des pièces d'origine qui sont restées après la destruction de la voiture au Mans 67, a été utilisée par David Piper pour créer sa propre réplique avec le châssis 0900/Piper, puis achetée par James Glickenhaus qui l'a restaurée à son état d'origine sur le châssis 0846.

Non content de son achat et de sa restauration méticuleuse, le réalisateur, collectionneur et constructeur américain a voulu faire construire par Pininfarina un successeur moderne et actualisé de sa P3/4, la Ferrari P4/5 by Pininfarina 2006, reconnue par la marque de Maranello elle-même.

Ferrari P4/5 by Pininfarina Ferrari P4/5 by Pininfarina

Ce dernier géniteur de la nouvelle Ferrari Daytona SP3 est en fait une Ferrari Enzo impeccablement modifiée et restylée par le carrossier turinois, un exemple unique de Pininfarina Special Projects, qui a été le premier à réinterpréter les formes des légendaires 330 P4, P3/4 et 412 P.