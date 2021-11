Cela fait plus de trois ans que Ferrari a annoncé le développement d'un SUV. La société a alors donné de nombreux détails sur le nouveau modèle, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne saurons pas avant son lancement officiel l'année prochaine.

D'ici là, nous devrons scruter les moindres photos et vidéos, et il se trouve que nous en avons une nouvelle de la chaîne YouTube Varyxx qui a capturé le Purosangue avec une note d'échappement intéressante.

Galerie: Photos espion Ferrari Purosangue

10 Photos

Ferrari n'a pas été très précis en ce qui concerne les motorisations du Purosangue, mais nous savons que le nouveau modèle peut accueillir plusieurs sortes. Nous espérons que Ferrari glissera un V12 atmosphérique sous le capot, ce qui semble inévitable, bien qu'il puisse y avoir plusieurs options différentes et envisageables. La nouvelle vidéo ne nous montre rien de nouveau, mais indique quelque chose d'autre - une note d'échappement moins rauque.

Cette Ferrari est étrangement silencieuse lorsqu'elle passe devant la caméra. Pourtant, dans les précédentes vidéos, le Purosangue criait fort probablement grâce à un V12, mais ce véhicule d'essai pourrait être équipé du groupe motopropulseur V6 hybride rechargeable de la 296 GTB.

Dans ce modèle, le V6 biturbo et le moteur électrique produisent plus de 800 chevaux et un couple de 740 Nm, ce qui serait amplement suffisant pour le Purosangue. Pour beaucoup, l'ajout d'un SUV à cinq portes à la gamme Ferrari est un sacrilège, mais il ne fait aucun doute que le modèle sera à la hauteur des performances de la société, hybride ou non. Nous en saurons plus ultérieurement à propos des motorisations retenues par Ferrari, toujours est-il que le Purosangue sera une véritable Ferrari, l'Urus n'a qu'à bien se tenir.