Jusqu'à présent, le Ferrari Purosangue nous narguait en déambulant sous la carrosserie du Maserati Levante. Il n'était pas possible d'apprécier ses formes, jusqu'à aujourd'hui, lorsque de nouvelles photos nous sont parvenues et dans lesquelles le premier crossover de la marque italienne se promène avec sa carrosserie de série : Alléluia !

Ferrari ne veut pas non plus trop en montrer, et a préféré jouer la carte de la sécurité en habillant son nouveau modèle d'un camouflage assez ample. Ainsi, il est impossible d'imaginer le design du Purosange, mais nous n'allons pas pleurer sur notre sort, puisque nous découvrons pour la première fois la forme ainsi que les grandes lignes du crossover.

Galerie: Photos espion Ferrari Purosangue - Novembre 2021

16 Photos

Il s'agit donc d'un SUV Coupé, comme vous l'aurez remarqué en observant la chute du pavillon de toit. La lunette arrière meurt dans le béquet abritant les feux arrière. Bien plus bas, le Purosangue a quatre canules d'échappement ainsi qu'un extracteur d'air digne d'une voiture de sport. Le caractère sportif du SUV saute aux yeux...

Dans la partie avant, le capot n'est pas horizontal, mais plongeant à la manière d'une supercar. Les feux avant semblent assez fins, bien que nous ne sommes pas en mesure de l'écrire avec certitude puisqu'ils sont cachés sous le manteau. On remarque tout de même la présence d'une entrée d'air béante au niveau du bouclier qui fera sans doute office de calandre.

Si pour l'heure Ferrari n'a fait aucune déclaration à propos des motorisations disponibles, nous pensons que le Purosangue sera motorisé par les V8 et V12 de la marque. Il y a peu, nous avons aussi aperçu un Purosangue en train de rouler sans faire de bruit (voir ci-dessus), il est donc probable que le SUV embarque aussi la motorisation hybride de la Ferrari Ferrari 296 GTB - L'ère du V6 hybride débute (V6 hybride).

Il sera vraisemblablement dévoilé l'an prochain. Quant à son prix, il devrait être supérieur à 200 000 €.