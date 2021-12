Le Purosangue ("Pur-sang" en italien) a perdu sa carrosserie modifiée de Maserati Levante à la fin du mois de novembre, lorsqu'un prototype a été vu avec sa carrosserie de production. La Ferrari des SUV a été surprise une fois de plus, cachant toujours sa carrosserie sportive sous un épais camouflage pour dissimuler complètement ce qui pourrait bien être le look final du cheval cabré.

Pour l'heure, il ne ressemble pas tant à un SUV haute performance typique, qu'à une berline à hayon surdimensionnée. Techniquement, la Purosangue ne sera pas la première Ferrari à quatre portes si l'on tient compte du concept Pinin de 1980 et de la berline et du break 456 Venice construits pour le Sultan de Brunei dans les années 1990. Cependant, le SUV sera le premier modèle de série de Maranello à avoir des portes arrière.

Galerie: Ferrari Purosangue nouvelles photos espion

13 Photos

Ce n'est pas tous les jours que l'on voit une Ferrari avec une garde au sol aussi généreuse, à laquelle il faudra franchement s'habituer. Cela dit, Ferrari aura quand même resisté longtemps à l'arrivée d'un SUV dans sa gamme !

La légendaire marque italienne ne peut pas simplement ignorer une nouvelle source de revenus maintenant que la plupart des marques sportives haut de gamme ont un SUV. La Purosangue ne se mesurera pas seulement à l'Urus, mais aussi au DBX, au Bentayga Speed, au Cayenne Turbo GT et, dans une certaine mesure, au futur BMW XM.

Comme il s'agit encore d'un prototype en cours de développement, il y a encore un grand espace autour des quatre sorties d'échappement, même si le pare-chocs arrière pourrait être définitif. Peut-être manque-t-il à la Purosangue des canules d'échappement volumineuses pour combler cet espace. Nous pensons également que le SUV définitif aura des roues plus grandes, comme pour mieux combler les passages de roues, mais le reste du véhicule semble être le produit fini.

Des feux de jour à LEDs percent le camouflage du pare-chocs avant et semblent être positionnés juste au-dessus de grosses prises d'air. La découpe dans le hayon a une raison d'être, mais il ne semble pas y avoir de troisième feu de stop, alors il pourrait s'agir de la poignée ou d'une caméra de recul ? Tout compte fait, nous avons l'impression que la Purosangue plaira autant aux anti-SUV que l'Urus.

Pour rappel, la très attendue Ferrari reposera sur une nouvelle architecture à moteur central avant, avec transmission intégrale, d'une boîte de vitesses à double embrayage, d'une suspension pneumatique et de motorisations hybrides. L'intérieur à quatre places accueillera un système de divertissement à l'arrière (dans une Ferrari !) et nous avons entendu des rumeurs concernant un V12 couronnant la gamme qui rejoindrait les moteurs V6 et V8 électrifiés.

Rendez-vous est donné en 2022 pour découvrir ce très attendu Ferrari Purosangue, très probablement après le cabriolet 296 GTS qui devrait faire ses débuts au cours du premier semestre de l'année.