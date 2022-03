Le moteur V6 est de retour dans une voiture de Maranello, ce qui n'était pas arrivé depuis près d'un demi-siècle. Mais si vous pensez qu'il ne s'agit que d'un modèle conçu pour les nostalgiques, vous vous trompez lourdement : la nouvelle Ferrari 296 GTB se projette avec force dans un avenir technologique et émotionnel, et tous ceux qui l'ont déjà étiquetée "petite SF90" feraient bien d'y réfléchir à deux fois.

Le terme "downsizing" ne sera jamais utilisé dans ce test, car il n'y a vraiment rien de sous-dimensionné dans cette voiture, sauf peut-être son gabarit. La 296 GTB est une Ferrari très compacte et légère, sans compter qu'il s'agit de la première voiture de sport hybride rechargeable de Maranello à traction arrière uniquement, et qu'elle développe une puissance totale de 830 ch.

Compte tenu du potentiel en jeu, Ferrari nous a emmenés en Andalousie, avec ses routes redoutables et un circuit dont la ligne droite dépasse les 280 km/h, pour tester à fond la nouvelle venue du cheval cabré le plus célèbre du monde. Êtes-vous prêts à démarrer le moteur ?

Extérieur

La 296 GTB surprend par ses dimensions très compactes, mais elle séduit aussi par le raffinement de ses lignes, qui vont de l'efficacité au dynamisme, en passant par d'importantes références au passé.

Avec elle, en effet, il semble que le Centro Stile Ferrari ait redéfini les limites du concept de berlinette à moteur central arrière.

L'architecture de l'habitacle s'harmonise avec la partie avant lisse et effilée, où se détachent les blocs optiques en forme de goutte d'eau, avec au centre la calandre à une seule bouche qui laisse place à un aileron suspendu en fibre de carbone, clairement dérivé de la Formule 1.

Toujours en matière de compétition, mais d'une autre époque, une référence à la fabuleuse 250 LM s'impose quand on voit l'arrière de la 296 GTB. L'arrière tronqué, les larges passages de roue arqués et le pilier B distinctif rendent cet aperçu de la GTB unique, et cela s'intensifie lorsque les feux à LED sont visibles.

L'orifice d'échappement central ajoute un peu de méchanceté, son positionnement laissant plus d'espace sur le côté pour les grilles de refroidissement et, juste en dessous, à l'imposant extracteur. Enfin, le design des roues de série est assez sculptural, mais l'affaire est allégée par la présence de jantes en fibre de carbone (en option) qui offrent une réduction de poids de 8 kg.

Intérieur

Outre l'ergonomie déjà louée, l'habitacle de la 296 GTB utilise la même interface déjà adoptée par la SF90 Stradale, l'instrumentation numérique dédiée au conducteur étant presque entièrement gérée par la molette tactile, tandis que le passager peut varier les options devant lui via un écran tactile dont l'utilisation est claire et intuitive.

Le design intérieur est minimaliste, mais riche en finitions de qualité, avec plusieurs clins d'œil au passé, comme l'étonnante reproduction chromée de la grille de la boîte de vitesses, désormais dédiée à la boîte DCT.

Conduite

La Ferrari de série, rapide et utilisable tous les jours, existe-t-elle vraiment aujourd'hui ? Peut-être, mais ce qui est impressionnant dans la 296 GTB, c'est la rapidité avec laquelle le conducteur s'approprie une super voiture de sport à propulsion dotée - nous le répétons - de 830 ch.

Si, toutefois, ses spécifications techniques restent impressionnantes même lorsqu'on les lit pour la deuxième fois, le naturel avec lequel on peut aller bien plus que "vite" est encore plus déconcertant, et ce grâce à un ensemble de caractéristiques qui rendent sa conduite amusante : centre de gravité bas, poids faible (1470 kg sur l'Assetto Fiorano, dont 59,5 % sur l'essieu arrière), des porte-à-faux réduits et une ergonomie qui permet d'établir immédiatement un lien physique et durable avec la direction et les pédales.

La progression du moteur sur la piste fait qu'il n'est pas nécessaire de vouloir ces deux cylindres supplémentaires, avec un son qui ne peut pas émuler les V6 corsés du passé, mais qui satisfait toujours pour son intensité et son âme.

La boîte de vitesses DCT à 8 rapports qui, comme sur la SF90, est parfaitement adaptée à cette motorisation hybride rechargeable. Et, à propos, le moteur électrique MGU-K2 apporte 167 ch (ou 122 kW si vous préférez) à la puissance magique de 830 ch mentionnée ci-dessus. Il est alimenté par une batterie haute tension de 80 cellules soudées au laser, situé dans le plancher, d'une capacité de 7,45 kWh.

Sur la piste, le pic de puissance de 830 ch a duré tout au long de notre session, conduite avec le "e-Manettino" en "Qualify" et le Manettino classique en CT-OFF. Dans tous les cas, le système de freinage sera toujours au-dessus des attentes et ce, grâce à un nouveau système, qui intervient à partir du mode Race. Grâce à l'EVO ABS, vous serez en mesure d'appliquer les freins avec précision même dans les virages, ce qui est très rare sur une voiture de route.

Une fois que vous avez abandonné la piste pour la route, la grande facilité d'utilisation de la 296 GTB prend le dessus, suggérant que, même avec un moteur hybride, cette Berlinetta vous enthousiasmera, et c'est le cas.

À un rythme plus prudent, l'autonomie électrique est toujours sur la crête de la vague, prolongeant le rendement du groupe motopropulseur et améliorant la consommation de carburant, sans compter que traverser les centres-villes dans un silence total à bord d'une Ferrari s'est avéré aussi inhabituel que gratifiant.

Remarque

Bien que nous n'ayons plus entendu parler du V6 depuis un certain temps, cela ne veut pas dire que ce groupe motopropulseur n'a pas toujours été l'un des "chevaux de bataille" de Ferrari. En fait, le rôle de vedette du V6 à Maranello est revendiqué depuis 1957 sur la monoplace Dino 156 F2, à l'époque en configuration 65°.

Puis, dans les années suivantes, le V6 a continué à faire la grandeur de Ferrari partout, sur la route avec la Dino 246 GT, sur la piste avec de nombreuses sportives et monoplaces et même en rallye, grâce à la Lancia Stratos, notoirement équipée de moteurs Ferrari.

Et aujourd'hui, la tradition se poursuit depuis 1973, lorsque le moteur V6 a cédé la place au 8 cylindres, et avec la 296 GTB, il le fait en s'ouvrant physiquement à 120°, afin de pouvoir contenir les deux turbocompresseurs IHI à l'intérieur du V. Sur les 830 ch que peut revendiquer la GTB, 663 ch proviennent de ce moteur à combustion interne, ce qui - sur le papier - est déjà un bon résultat compte tenu de ses 221 ch/litre. En bref, un retour au V6... pour le livre des records !

Prix

La liste des accessoires est toujours un attrait fascinant pour tout client potentiel de Ferrari, et la 296 GTB ne fait pas exception à la règle. Les options présentes sur la voiture sont révélées par la plaque spécifique que l'on peut voir en ouvrant le (grand) coffre avant.

Sans tenir compte des options, les prix de la Ferrari 296 GTB commencent à 269 000 euros, tandis que si vous voulez l'Assetto Fiorano, la barre passe à 302 000 euros.

La différence est justifiée par un équipement spécifique, orienté vers la piste (-15 kg de poids total), qui permet d'améliorer d'une demi-seconde le tour rapide de Fiorano, toujours par rapport à la 296 GTB de série.

Le pack Assetto Fiorano comprend des amortisseurs Multimatic à réglage fixe, des ressorts en titane, des appendices en fibre de carbone à haute charge sur le pare-chocs avant qui offrent jusqu'à 10 kg de charge verticale supplémentaire et, entre autres optimisations, une livrée spéciale inspirée de la 250 Le Mans, disponible uniquement pour cette variante.