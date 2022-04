"Ferrari doit pousser l'électrification et la nouvelle 296 GTB plug-in avec un moteur V6 couplé à l'énergie électrique est un pas en avant dans ce processus".

C'est ce qu'a déclaré le président de Ferrari, John Elkann, qui a également parlé de 2021 comme d'une année extraordinaire lors de l'assemblée des actionnaires qui s'est tenue le 13 avril.

Le jeune héritier de la famille Agnelli, lors de la même réunion avec les actionnaires de Ferrari, a déclaré :

John Elkann a également ajouté :

"Pour stimuler l'innovation, nous croyons en la capacité des partenariats à repousser les limites et à saisir ensemble les opportunités. Un exemple est notre collaboration avec LoveFrom, un collectif créatif dirigé par Jony Ive et Marc Newson, dont la créativité de renommée mondiale est mise en commun avec la nôtre de manière complémentaire pour créer des produits encore plus distinctifs et uniques."

Dans son discours, l'administrateur délégué Benedetto Vigna s'est concentré sur les nouveaux produits lancés par l'entreprise de Maranello en 2021 :

"En 2021, nous avons présenté quatre nouveaux modèles qui démontrent notre leadership en matière de technologie, de design et d'expérience de conduite. Tous ont reçu une réponse enthousiaste du marché et ont été acclamés dans le monde entier. Nous disposons de la gamme de voitures la plus large, la plus innovante et la plus belle jamais proposée à nos clients, de l'aérodynamique révolutionnaire de la 812 Competizione à l'exaltante 296 GTB dotée de notre toute dernière motorisation hybride combinant un V6 turbo et un moteur électrique, en passant par la saisissante Ferrari Daytona SP3, notre dernière icône en édition limitée."