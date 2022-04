Encore aujourd'hui, la LaFerrari est un peu le Graal des Ferrari modernes. Avec seulement 499 exemplaires fabriqués (et 210 versions Aperta également), tous les clients n'ont malheureusement pas pu se l'offrir, et les rares modèles disponibles aux enchères s'arrachent souvent à prix d'or.

La Ferrari LaFerrari fut présentée au Salon de Genève 2013. Elle a marqué une sorte de tournant dans l'évolution des sportives modernes grâce à son hybridation. Aux côtés des McLaren P1 et Porsche 918 Spyder, elle a formé la fameuse "Sainte Trinité".

Comme n'importe quel modèle, la LaFerrari a eu le droit à une intense période de tests avec de nombreux prototypes engagés. Le 14 mai prochain, à l'occasion de sa vente de Monaco, la maison de vente aux enchères RM Sotheby's proposera un lot exceptionnel : un prototype Ferrari LaFerrari de 2012.

La LaFerrari fut développée sous la forme d'un châssis de 458 Italia modifié construit autour d'un châssis en aluminium préparé pour recevoir son groupe hybride. Le prototype M6, c'était son nom à l'époque, fut utilisé durant la première phase de développement de la LaFerrari, entre mai 2011 et décembre 2012, afin de tester ses composants mécaniques, son ESP ainsi que son système hybride.

Plusieurs autres prototypes ont été utilisés, notamment au Nürburgring lors de la phase finale de développement. Une fois la LaFerrari présentée, la marque proposa ces prototypes à la vente à ses plus fidèles clients. Il y avait néanmoins quelques conditions : la voiture n'étant pas homologuée, elle ne pouvait être immatriculée pour un usage routier ni être utilisée sur les circuits publics. En d'autres termes, son utilisation serait donc limitée à des roulages sur terrains privés.

Le prototype M6 sera vendu avec les panneaux de carrosserie servant de camouflage et utilisés lors des phases d'essais. Il appartenait déjà à un client depuis juillet 2016 et la voiture a été conservée "dans son jus", c'est-à-dire avec les stigmates du travail de développement. Elle est revêtue d'une livrée noire mate, et son habitacle est habillé de cuir beige. Le compteur affiche quant à lui 3 322 km parcours.