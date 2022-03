La Ferrari avec laquelle Michael Schumacher a perdu le titre de champion du monde de F1 en 1998 à Suzuka, lors du grand final qui a vu Mika Häkkinen triompher dans sa McLaren, a été mise aux d'enchères avec une mise à prix de 4,9 millions de dollars.

Ce châssis, qui a également permis de réaliser la pole position et de terminer deuxième du Grand Prix du Luxembourg au Nürburgring, piloté par Michael Schumacher, est également celui qui a servi pour la bataille finale à Suzuka. La voiture est disponible à la vente par la maison duPont Registry.

Bien que Michael Schumacher fut en pole position, la course a mal tourné pour lui avant le départ lorsqu'il s'est retrouvé coincé dans le tour de formation, le faisant ainsi partir en fond de grille.

Il est toutefois parvenu à se frayer un chemin jusqu'au peloton de tête jusqu'à atteindre la troisième place, avant malheureusement de heurter les débris d'une collision précédente entre deux autres voitures. Le pilote allemand fut victime d'une crevaison trois tours plus tard suite à ça. Cela a permis notamment à Mika Häkkinen de remporter son premier titre mondial en Formule 1.

"Tout d'abord, je tiens à féliciter Mika Häkkinen et son équipe", a déclaré Michael Schumacher. "Ils ont été plus performants tout au long de la saison et méritent donc le titre. Je pense que nous n'avons pas perdu ce championnat à Suzuka, mais au début de la saison, lorsque nous étions trop loin derrière".

"Je ne suis pas trop déçu car je pense que l'équipe peut être fière de ce que nous avons accompli cette saison. Je suis triste pour les gars parce que tout leur travail n'a pas payé à la fin. Le moteur est mort parce que l'embrayage ne s'est pas débloqué et je ne sais pas pourquoi. Tout le travail de ce week-end a alors été gaspillé parce que j'ai dû débuter en fond de grille. Les deux premiers tours ont été très amusants. Tous les autres pilotes ont été fair-play et n'ont pas essayé de me compliquer la vie."