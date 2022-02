Si vous êtes l'un des 375 heureux propriétaires de la McLaren P1, Woking a de bonnes nouvelles pour vous. Avec la Ferrari LaFerrari et la Porsche 918 Spyder, la P1 a été une pionnière parmi les hypercars électrifiées.

Bien que ses lignes soient toujours actuelles et époustouflantes, la bête britannique commence à sentir le poids des années par rapport à ses rivales plus récentes. Mais ne vous inquiétez pas : McLaren a préparé une nouvelle batterie. Mais ce n'est pas donné, bien sûr.

Thermique et électrique

Le groupe motopropulseur de la P1 se compose d'un moteur V8 biturbo (le même que celui de la MP4-12C) développant 737 ch et 720 Nm et d'un moteur électrique développant 179 ch et 260 Nm. Au total, la Mclaren délivre une puissance de 916 ch et un couple combiné de 980 Nm pour des performances de premier ordre. La vitesse maximale est limitée à 350 km/h, tandis que le sprint de 0 à 100 km/h est réalisé en 2,8 secondes.

Grâce à sa batterie de 4,7 kWh, l'hypercar britannique peut parcourir environ 30 km en mode électrique. Les 6 modules de 56 cellules chacun ont une durée de vie prévue d'environ 10 ans, c'est pourquoi la marque britannique recommande fortement leur remplacement.

Plus léger, mais moins efficace

Selon CarBuzz, McLaren a conçu une nouvelle batterie plus légère et plus efficace que celle d'origine. La nouvelle unité pèse environ 50 kg, soit moins de la moitié des 106 kg de la batterie précédente.

Améliorée au niveau du poids et de la puissance, la P1 serait capable de sprint de 0 à 300 km/h en 16,1 secondes, réduisant le temps original de 4 dixièmes. Le revers de la médaille, cependant, est l'autonomie qui, selon CarBuzz, a été réduite à un quart des 30 km initiaux. Cependant, nous pensons que l'augmentation des performances compense les "inconvénients " en termes de kilométrage électrique.

Le nouveau pack sera garanti six ans et sera disponible à partir de juillet. Le prix ? 156 700 dollars, soit 140 000 € !. En pratique, la mise à niveau coûte le même prix qu'une Porsche 911 Carrera, mais au final, elle est proportionnelle aux 1,8 million d'euros nécessaires pour mettre une nouvelle P1 dans votre garage.