Le V12 bientôt abandonné chez Ferrari ? Certainement pas. C'est en tout cas ce que vient d'annoncer indirectement la marque via une nouvelle communication sur ses réseaux sociaux. Ferrari vient d'officialiser le développement d'un nouveau V12 qui viendra se glisser sous le capot d'un modèle "qui changera la donne".

Et un modèle "qui change la donne" chez Ferrari, il y en a un qui ne devrait pas tarder à arriver. Ferrari emploie l'expression "Heart Of A Thoroughbred" (que vous pouvez traduire par "cœur de pur-sang") dans le texte de présentation sur son site Internet. Une phrase pas si anodine, puisqu'elle fait sûrement référence au premier SUV de la marque, le Purosangue. Et comme vous l'avez certainement deviné, le mot "Purosangue" en français se traduit par "pur-sang" − le lien est donc facile à établir.

La courte vidéo de 14 secondes ne donne aucune indication précise sur le modèle qui sera pourvu de ce nouveau V12. La vidéo montre quelques gros plans du moteur, avec le mot "Ferrari" en lettres blanches bien visibles au sommet du bloc, et c'est à peu près tout.

Jusqu'à présent, on ignorait quels moteurs Ferrari pourrait proposer sur son Purosangue. De précédentes vidéos montraient un prototype particulièrement silencieux, suggérant que le nouveau V6 hybride rechargeable de la 296 GTB serait de la partie. D'autres rumeurs annonçaient plutôt la présence du V8 3,9 litres maison. L'un ou l'autre, voire même les deux, seront peut-être proposés, mais une chose est sûre, le V12 sera aussi de la partie.

Le Ferrari Purosangue devrait être présenté dans les semaines à venir. La version dotée du V12 pourrait être une série limitée uniquement disponible au lancement. "Affaire à suivre" comme dirait-on.