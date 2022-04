Une mule d'essai de la Ferrari Roma a été prise en photo par Varryx. Cependant, le prototype n'est pas une GT ordinaire équipée d'un V8. On pense qu'il transporte un moteur V12 sous sa carrosserie camouflée, et cela se voit.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, cette mule d'essai semble avoir un capot légèrement plus long, sans doute pour accueillir le moteur à 12 cylindres. Le pare-chocs avant a également été modifié pour améliorer le refroidissement. Plus important encore, vous pouvez voir et entendre le prototype rouler sur circuit.

Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous ne sommes pas tout à fait sûrs, mais nous savons tous que Ferrari n'en a pas fini avec son V12 alors que le reste du monde se lance dans l'électrification. En novembre 2021, Enrico Galliera, le responsable de la communication et du marketing de Ferrari, a déclaré que quatre ou cinq autres modèles Icona allaient arriver. Le prochain modèle Icona sera probablement équipé d'un moteur V12, tout comme les Ferrari Monza SP1 et SP2, ainsi que la dernière Daytona SP3.

De plus, Ferrari n'a pas encore révélé un modèle V12 plus puissant que la 812 Competizione, alors que Michael Leiters, le patron technique de Ferrari, a confirmé qu'un V12 plus puissant était en préparation.

La Ferrari 812 Competizione possède actuellement le 12 cylindres le plus puissant de la marque italienne, développant 830 ch et 692 Nm de couple. Le prochain V12 Ferrari devrait produire plus que cela, bien que le constructeur reste assez discret sur les détails.

Est-ce notre premier aperçu sur le successeur de la Ferrari 812 ? Ou s'agit-il du prochain modèle Icona ? L'avenir nous le dira, mais le constructeur prépare certainement quelque chose de nouveau. Heureusement, elle est équipée du 12 cylindres et c'est tout ce qui nous importe.