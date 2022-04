Ferrari a convié la presse internationale à essayer la nouvelle 296 GTB. La supercar hybride propulsée par un V6 sera lancée prochainement avant d'être livrée à ses premiers clients. Le constructeur au cheval cabré ne perd pas une minute et prépare déjà la déclinaison de course que le YouTubeur Varryx a filmée sur la piste de Fiorano, en Italie.

Comme vous l'aurez compris, il s'agit de la Ferrari 296 GT3 qui l'on découvre sous la lumière du jour portant un léger camouflage. Cela dit, on peut clairement apprécier la carrosserie musclée de cette voiture de course, qui plus est porte un énorme aileron à l'arrière tout en étant plus près du sol.

Encore plus aérodynamique que le modèle de série, la face avant gagne quelques éléments comme les persiennes au-dessus des roues, le capot creusé en son centre, les appendices de chaque côté du bouclier et la lame avant légèrement incurvée. Elle est aussi plus large de plusieurs centimètres et gagne un extracteur d'air proéminent.

Galerie: Ferrari 296 GT3 à Fiorano

Le constructeur italien a indiqué que le développement de sa 296 GT3 sur la piste de Fiorano était désormais terminé. Alessandro Pier Guidi, le double vainqueur de la catégorie GTE Pro des 24 Heures du Mans faisait partie des pilotes d'essai :

"Je suis ravi du déroulement des deux jours d'essais ici à Fiorano. La Ferrari 296 GT3 s'est avérée être une voiture délicieuse et précise à conduire", a déclaré Guidi dans l'annonce de Ferrari. "De toute évidence, à ce stade, le travail s'est concentré sur les tests des systèmes et de la fiabilité de la voiture, et nous sommes satisfaits des données que nous avons recueillies."

À savoir que la Ferrari 296 GT3 n'est pas hybride. Le moteur V6 n'est relié à aucune assistance électrique car cela n'est pas autorisé par le règlement. La 296 GT3 sera sur la piste dès l'année prochaine en remplacement des Ferrari 488 GT3 et 488 GT3 Evo.