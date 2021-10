Ferrari apporte la touche finale à son deuxième modèle de la série Icona, la supercar V12 au goût rétro devant être présentée le mois prochain. Dans le même temps, le Cheval Cabré prépare un modèle de production plus "classique" en coupant le toit de la 296 GTB. Susceptible de porter le suffixe GTS dans la même veine que la 812 GTS, la nouvelle supercar hybride rechargeable a été aperçue directement à l'usine de Maranello.

En remarquant la caméra, celle du YouTuber Varryx, le pilote d'essai de Ferrari a décidé de limiter les dégâts en choisissant une autre sortie d'usine au lieu d'attendre patiemment que la barrière se lève et que la camionnette Opel passe. Ses efforts pour semer le caméraman ont été vains puisque seulement cinq minutes plus tard, la 296 GTS a été surprise en plein air en train de se tester sur des routes publiques.

Pour contenir au maximum le poids, on peut s'attendre à ce que les ingénieurs de Ferrari installent un toit en aluminium. Sur la 812 GTS, le toit rigide rétractable électriquement a besoin de 14 secondes pour s'ouvrir, la voiture pouvant rouler jusqu'à 45 km/h pendant la manœuvre. Il va sans dire que la 296 GTS sera sensiblement plus lourde que sa sœur GTB en raison des renforts de châssis inhérents à l'installation du toit rétractable. La 812 GTS, quant à elle, pèse environ 75 kg de plus que son homologue à toit fixe.

Il sera intéressant de voir si la 296 GTS sera équipée de la même lunette arrière à commande électrique que celle de sa grande sœur, qui peut être abaissée ou relevée indépendamment de la position du toit. Au-delà des modifications du toit, Ferrari pourrait donner au cabriolet de nouvelles roues et quelques retouches cosmétiques mineures, mais pas de changements majeurs par rapport au coupé.

La puissance sera fournie par le même système V6 hybride rechargeable avec une puissance combinée de 830 ch (610 kW) et un couple de 740 Nm. La perte de poids signifie probablement que la découvrable sera un peu plus lente que le coupé, qui atteint les 100 km/h en 2,9 secondes et 200 km/h en 7,3 secondes, avant d'atteindre une vitesse maximale de 330 km/h.

La révélation officielle est probablement prévue pour le premier semestre 2022, Ferrari souhaitant probablement laisser un intervalle de plusieurs mois entre les différents modèles. Si la nouvelle Icona arrive effectivement en novembre, la 296 GTS pourrait être présentée au printemps prochain.