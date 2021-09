Dans un monde automobile frappé par des crises de production et la nécessité d'évoluer vers des voitures électriques, on se demande ce que vont devenir les constructeurs de supercars.

Il est difficile d'imaginer à quoi ressemblera la Ferrari de demain, mais les mouvements et les déclarations de la marque suggèrent que le Cheval Cabré entre dans une nouvelle phase de son histoire. La preuve en est le début d'une collaboration de plusieurs années entre la marque de Maranello, Exor et LoveFrom.

À propos de LoveFrom

Il s'agit d'un collectif basé à San Francisco et à Londres qui rassemble des designers, des musiciens, des cinéastes, des ingénieurs, des auteurs et des architectes du monde entier. Le projet est dirigé par Marc Newson et Sir Jony Ive.

Sir Jony Ive est un véritable gourou du design industriel, ayant créé les produits les plus célèbres d'Apple tels que l'iMac, l'iPhone, l'iPad et l'iPod. Avant de quitter la société Apple en 2019, Ive a également créé le design de l'Apple Watch.

John Elkann, président-directeur général d'Exor et président de Ferrari, a commenté le début de ce partenariat :

"Nous discutons depuis un certain temps avec Jony et Marc des possibilités d'associer leur créativité de classe mondiale à la nôtre. Ferrari représente une première occasion de faire de grandes choses en construisant notre avenir ensemble.

Le partage d'idées impliquera également Exor dans une série de projets créatifs dans le secteur du luxe.

L'avenir est dans les idées

Cette collaboration s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large qui semble dessiner l'avenir de Ferrari.

L'une des premières étapes de cette "nouvelle phase" a été la nomination du nouveau PDG Benedetto Vigna, en poste depuis le 1er septembre. Diplômé en physique avec mention de l'Université de Pise, le dirigeant possède une vaste expérience internationale dans le domaine des semi-conducteurs, des capteurs et des inventions actuelles avec plus de 100 brevets enregistrés.

Flavio Manzoni et John Elkann lui-même ont également donné des indices sur les Ferrari de demain lors de précédentes interviews. Le directeur du centre de style Ferrari a déclaré que nous verrons une approche complètement nouvelle, tandis que le président a dit qu'il voyait l'électrification comme une opportunité de créer des voitures encore plus distinctives.

Nous savons également que les nouvelles Ferrari ne seront pas axées sur la conduite autonome. "Ce serait triste, l'esprit d'une Rossa est simplement de pouvoir la conduire'" a déclaré Elkann lors d'une récente interview pendant l'Italian Tech Week. La poignée de main avec LoveFrom semble poursuivre une tendance d'innovation et d'idées pour ouvrir un nouveau chapitre dans la longue histoire de Ferrari.