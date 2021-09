La bonne nouvelle, c'est qu'une nouvelle Ferrari est en route. La mauvaise, c'est qu'elle sera (probablement) destinée à seulement une poignée de chanceux. Le compte à rebours a commencé pour la F251, la nouvelle Ferrari ultra-exclusive qui fera ses débuts au Finali Mondiali organisé par Ferrari du 2 au 8 novembre.

La Ferrari LaFerrari en filigrane

FerrariChat, le forum des passionnés de la marque, a fait, comme souvent, la lumière sur l'un des mystérieux projets de la firme de Maranello. Selon un membre du forum, le modèle qui porte le nom de code "F251" sera équipé d'un V12 atmosphérique de 6,5 litres de cylindrée développant 830 chevaux et 692 Nm de couple. Un moteur que nous connaissons déjà puisqu'il équipe la 812 Competizione. Il s'agit donc d'un 12 cylindres non électrifié, l'un des derniers de cette fameuse "espèce" en voie de disparition.

La voiture serait basée sur la LaFerrari Aperta, et certains membres du forum pensent que le modèle a déjà été dévoilé à plusieurs clients potentiels. Si c'est le cas, cela mettrait fin à un mystère : les fameux prototypes d'une LaFerrari camouflée qui ont été repérés il y a quelques temps. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une nouvelle hypercar, mais en réalité, il semblerait que ce soit cette fameuse F251 cachée sous cette robe.

Le retour d'une icône

Cette nouvelle Ferrari fera partie du programme "Icona", un segment spécifique au sein de la gamme Ferrari et destiné aux séries spéciales développées pour certains clients et collectionneurs. Le concept de ce programme est relativement simple, puisqu'il s'agit de développer des voitures basées sur des Ferrari déjà existantes, tout en faisant écho à certains modèles iconiques. Les précurseurs sont les Monza SP1 et SP2 inspirées des "barchettas" des années 50.

Dans le cas de la F251, l'inspiration viendrait de la 330 P4, légende du sport automobile des années 1960 et rivale de la Ford GT40 aux 24 Heures du Mans. Avec un V12 de 450 chevaux et un poids inférieur à 800 kilos, la 330 P4 pouvait atteindre une vitesse de 320 km/h. D'après les premières rumeurs, cette nouvelle Ferrari devrait coûter plus de deux millions d'euros et moins de 300 voitures devraient être produites.