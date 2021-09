Si on vous demande ce qui identifie le plus une Ferrari, vous nous répondrez certainement qu'il s'agit de leur couleur rouge, la teinte qui a − presque − toujours accompagné les Ferrari, aussi bien sur route que sur piste. Les origines de ce choix de couleur remontent à l'aube du sport automobile, lorsque la Fédération a décidé que les équipes devaient être identifiées en fonction de leur nationalité. Et l'Italie a donc hérité du rouge.

Toutefois, une autre couleur est importante dans l'histoire de Ferrari : le jaune, symbole de la ville de Modène (où Enzo Ferrari est né), qui est à l'origine du logo de l'entreprise et qui a été choisi pour la Ferrari 195 Inter Berlinetta qui a participé à la Coppa Inter-Europa 1951. C'est toujours l'une des couleurs les plus populaires pour les clients de la marque, une couleur choisie notamment pour les Ferrari F50 et Enzo actuellement en vente chez un concessionnaire anglais.

Encore plus rare

Deux des voitures les plus exclusives jamais produites par Ferrari, toutes deux conservées en parfait état et aux couleurs très inhabituelles, attendent donc un nouveau propriétaire. Seules 31 Ferrari F50 ont été vendues avec la teinte Giallo Modena (sur 349 unités produites), tandis que 37 clients ont choisi cette couleur pour leur Ferrari Enzo (sur 400 produites). Les deux modèles sont dans un état proche de la perfection, avec un kilométrage particulièrement bas et un historique complet.

La Ferrari F50 a d'abord été vendue à un collectionneur suisse, avant de se retrouver en Angleterre en 2008, où elle se trouve encore aujourd'hui. Propulsée par le V12 atmosphérique de 520 chevaux dérivé de la Ferrari 640 F1, elle n'a parcouru que 12 500 kilomètres.

La Ferrari Enzo, quant à elle, a parcouru 15 900 kilomètres et est équipée d'un V12 atmosphérique de 660 chevaux. L'intérieur est pourvu d'un cuir noir qui recouvre la plupart des éléments, des sièges baquets au tableau de bord, avec des touches de jaune pour rappeler la couleur de la carrosserie.

À quels prix ?

Comme dirait-on : "si vous devez demander combien ça coûte, c'est que vous ne pouvez probablement pas vous le permettre". Évidemment, sur le site de la concession, aucun prix n'est indiqué, cela nous renvoie directement vers un formulaire à remplir pour une demande d'information.

Pour la Ferrari Enzo, le prix pourrait dépasser largement les 2,8 millions d'euros compte tenu des dernières ventes aux enchères, tandis que la Ferrari F50 pourrait atteindre plus de 3,1 millions d'euros, toujours compte tenu des prix constatés ces derniers temps.