Ferrari n'aura pas de modèle entièrement électrique dans son portefeuille avant 2025, mais le Cheval Cabré est en fait enthousiasmé par la perspective d'une ère exclusivement électrique dans un avenir pas si lointain. Comme vous vous en souvenez peut-être, le plan plutôt drastique de la Commission européenne prévoit de fixer à 2035 la date limite de vente des nouvelles voitures équipées de moteurs à essence et diesel.

Les responsables de Maranello sont parfaitement d'accord avec cette proposition, qui doit d'abord être approuvée par les membres de l'Union européenne pour entrer en vigueur. Le président-directeur général de Ferrari, John Elkann, considère l'interdiction potentielle des moteurs à combustion interne comme une "opportunité offerte par l'électrification, l'électronique et d'autres technologies disponibles qui nous permettront de fabriquer des produits encore plus distincts et uniques".

En analysant l'industrie, les dirigeants de Ferrari sont allés jusqu'à dire que "le règlement est le bienvenu" en référence à l'interdiction potentielle de l'essence et du diesel. Il s'agit d'une déclaration intéressante de la part d'une entreprise que nous associons habituellement aux moteurs de grande cylindrée, principalement ses V12 atmo. Cela montre que la légendaire marque italienne travaille dur pour adapter son portefeuille afin de se conformer à des réglementations de plus en plus strictes.

Ferrari a fait des pas timides vers l'électrification, d'abord avec la LaFerrari en 2013 avant de faire évoluer la technologie les années suivantes pour la SF90 Stradale avec un V8 hybride et la 296 GTB récemment dévoilée avec un V6 électrifié. Le Purosangue, qui sera le premier SUV de la marque l'année prochaine, devrait également bénéficier d'une forme d'électrification, et nous pouvons dire la même chose de l'hypercar prévue dans quelques années avec une évolution du V12.

On peut dire que les jours des modèles atmosphériques sont comptés, car même une marque à faible volume comme Ferrari n'est pas à l'abri de lois plus strictes sur les émissions. Si le V12 est là pour rester encore un peu, sans passer par la voie du turbocompresseur, il est en train d'être électrifié pour satisfaire les régulateurs.

Le groupe motopropulseur hybride rechargeable à six cylindres de la 296 GTB est un indice des choses à venir : réduire la taille de la voiture tout en lui donnant une impulsion hybride. Nous verrons probablement cette recette fréquemment dans les modèles futurs, ce qui ne peut que signifier que les dernières voitures à essence pure de Ferrari prendront de la valeur à l'ère des véhicules électriques.