Il n'existe pas vraiment de Ferrari "ordinaires", et caractériser les Roma et Portofino M de modèles d'entrée de gamme ne serait pas vraiment opportun. Pour ceux qui recherchent une Ferrari plus exclusive, il existe la série Icona, récemment inaugurée par les Monza SP1 et SP2, et qui devrait encore se garnir avec de nouveaux modèles au style délicatement néo-rétro.

La deuxième option, c'est d'être déjà un très bon client Ferrari et de commander un modèle unique par le biais du programme Special Projects de Maranello. Et il semblerait qu'un nouveau modèle soit en cours de création. L'un des membres du forum FerrariChat est parvenu à accéder à une image numérique du badge de la voiture, révélant ainsi son nom. La SP48 Unica serait ainsi une création unique basée sur la F8 Tributo, mais aucun autre détail n'est disponible à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Ferrari P80/C

Cette SP48 ne serait pas la première SP à être basée sur la Ferrari F8 Tributo, puisqu'avant elle, il y a eu la P80/C. La nouvelle SP48 Unica devrait être présentée en 2022, environ un an après la Ferrari Omologata basée sur la 812 Superfast, la dernière création du département Special Projects. Ferrari travaille bien évidemment sur d'autres modèles en parallèle, plus "grand public" devrait-on dire, comme le premier SUV de la marque, à savoir le Purosangue, ou encore le lancement de la nouvelle 296 GTB.

Parmi les autres priorités du constructeur au cheval cabré, il y a aussi la prochaine hypercar liée au programme LMH prévu en 2023. Les premiers prototypes se promènent déjà sous la robe d'une Ferrari LaFerrari. Après son premier SUV en 2022, une autre révolution s'apprête à arriver chez Ferrari, avec sa première voiture 100 % électrique en 2025. Elle viendra ainsi compléter une offre de modèles électrifiés qui grandit peu à peu, notamment avec les SF90 Stradale et 296 GTB, ainsi que le Purosangue qui devrait lui aussi avoir le droit à sa version hybride rechargeable.