Si vous deviez voyager dans un endroit inhospitalier comme l'Arctique, quel moyen de transport utiliseriez-vous ? Probablement un avion ou peut-être un bateau, mais une voiture serait déjà un choix déjà un peu plus improbable.

Mais si vous deviez y aller en voiture, vous prendriez probablement un camping-car ou un tout-terrain, mais certainement pas une Ferrari, et encore moins une ancienne. Eh bien, Brian Whalen a fait exactement le contraire : il s'est dit que sa Ferrari 308 GTSi de 1982 était certainement la meilleure voiture pour un voyage en Arctique.

L'histoire du voyage en question

Brian Whalen est devenu le propriétaire de cette Ferrari lors d'une vente aux enchères qui a eu lieu en 2019. La 308 GTSi est en soi un modèle plutôt onéreux, mais celle-ci avait déjà pas moins de 80 000 kilomètres au compteur et fut immatriculée en 1982. Il s'agit donc de la première version avec un système d'injection, mais toujours avec deux soupapes par cylindre. De la gamme 308, ce modèle est donc celui qui cote le moins, et comme il a déjà parcouru pas mal de kilomètres, Brian a pensé en acheter une autre, moins kilométrée et plus performante.

Au début de la pandémie, Brian Whalen a loué une maison à l'un de ses amis, mais lorsqu'il est revenu chez lui, il a choisi de conserver sa Ferrari et partir en voyage avec elle pendant quelques semaines.

"À l'origine, le voyage devait se dérouler de septembre à Noël, mais comme nous le savons tous, la situation sanitaire ne s'est pas améliorée... J'ai donc prolongé le voyage. Je suis maintenant dans le parc national de Banff, en Alberta, au Canada, et je ne m'attendais pas à être sur la route pendant si longtemps...", précise Brian Whalen.

Ayant beaucoup voyagé, notre protagoniste a déclaré qu'il ne savait pas vraiment comment mettre fin à cette longue épopée. Pour couronner son voyage, il a pensé se rendre à Prudhoe Bay, une ville située au bout de la Dalton Highway, aux États-Unis, au-dessus du cercle polaire arctique. Les 666 kilomètres de routes pour rejoindre cette ville ne sont pas pavés, seuls de gros camions empruntent généralement cet axe.

En principe, une Ferrari 308 n'est pas adaptée pour une utilisation sur ce genre de route, elle a donc été équipée de jantes spécifiques et de pneumatiques Pirelli K4 Gravel, des gommes destinées au rallye habituellement. Les bagages et les deux roues de secours ont été attachés au porte-bagage au niveau du capot arrière, et la grande antenne que vous apercevez sur les photos permet de communiquer avec ceux qui empruntent généralement cette route.

Plus solide qu'il n'y paraît ?

"J'ai reçu quelques messages amusants, quelqu'un m'a demandé si j'étais ici pour chasser le caribou avec une Ferrari. Mais la plupart d'entre eux se sont simplement demandés s'ils n'avaient pas eu une hallucination en voyant une Ferrari au beau milieu de l'Alaska", explique Brian Whalen.

Brian a parcouru environ 1000 miles (environ 1600 kilomètres) en deux jours et demi, soit l'aller-retour depuis Prudhoe Bay. Le voyage fut long et assez pénible, très tendu même à certains moments, mais la Ferrari, âgée de 40 ans tout de même, a tenu le coup.

À l'exception d'un premier arrêt imprévu pour remplacer une courroie d'alternateur défectueuse, la 308 GTSi n'a présenté aucun problème majeur. La route légèrement accidentée a tout de même fait de petits dégâts, avec quelques bruits étranges, mais qui se sont rapidement estompés dès que la voiture est revenue sur un asphalte plus lisse.

Il n'y a pas beaucoup de stations essence à Dalton, Brian a donc dû faire le plein avec un jerrican, puis rouler à une moyenne d'environ 55 km/h, même si la consommation de carburant n'en a pas été réduite pour autant. Mais avec une Ferrari GTSi de 1982 de près de 100 000 kilomètres au compteur, le simple fait d'être parvenu à faire cet aller-retour relève déjà de l'exploit.