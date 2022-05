Nous n'avons pas tous la chance de rouler en voiture de sport ou de luxe. Si posséder une Ferrari, une Porsche ou une Lamborghini est un privilège, l'élite peut se vanter d'avoir des modèles uniques dans son garage. Occasionnellement, les marques de prestige leur proposent de s'offrir des voitures hors du commun qu'une poignée de clients triés sur le volet peut s'offrir.

Ferrari va encore plus loin et permet depuis une dizaine d'années de créer des modèles one-off en interne pour redonner vie à l'esprit des voitures aux carrosseries exclusives du passé. Fut un temps où les Ferrari aux carrosseries uniques étaient la norme. En effet, un client pouvait commander un moteur et un châssis Ferrari avant de frapper à la porte d'un carrossier italien pour la réalisation d'une carrosserie très spéciale.

Dans le reste de l'article, vous découvrirez les modèles one-off modernes que nous avons le plus appréciés. Si vous croisez un jour ou l'autre l'une de ces Ferrari, faites un vœu, cela est très rare ! Cet article est la suite de celui paru en septembre 2020 : Ferrari - 5 projets "one-off" uniques pour clients très VIP.

Ferrari F12 TRS

Ce modèle a été dévoilé en 2014. La Ferrari F12 TRS est un modèle très spécial commandé par un riche client Ferrari auprès du département "Special Projets" dédié aux modèles spéciaux. Cette voiture n'est pas tout à fait unique car ce client en a commandé trois. La première est peinte en rouge Rosso Corsa, la seconde est noire et la troisième est chromée.

Ferrari SP38

Cette supercar est basée sur la Ferrari 488 GTB. Son design s'inspire de la Ferrari F40, cela est visible sur la face arrière, notamment au niveau des feux, de l'aileron et de la lunette arrière. Son habitacle n'a pas été montré, mais nous savons que cette Ferrari SP38 est propulsée par le V8 3,9 litres de 720 ch.

Ferrari BR20

Ce modèle a été présenté en 2021, il repose sur la Ferrari GTC4Lusso qui ne figure plus au catalogue de la marque italienne. La Ferrari BR20 s'inspire des voitures d'antan, notamment des Ferrari 410 SA et 500 Superfast. Elle est plus longue de 76 millimètres que la GTC4Lusso et reçoit un arrière très spécifique. C'est d'ailleurs cette partie qui lui donne toute sa singularité.

Ferrari Omologata

Ce modèle unique a été réalisé à la demande d'un client européen. Basé sur la Ferrari 812 Superfast, il a nécessité deux ans de travail. Il s'agit du 10e projet à moteur V12 avant depuis la P540 Superfast Aperta présentée en 2009.

Ferrari P80/C

Cette voiture, que la marque présentait comme le "modèle spécial le plus extrême jamais conçu" est destinée à la piste. C'est pour cela qu'elle se base sur un modèle développé pour le circuit, à savoir la Ferrari 488 GT3. La création de la Ferrari P80/C a débuté en 2015 et il a fallu trois ans de développement aux ingénieurs de Ferrari pour terminer ce projet. Ce modèle unique au monde embarque un V8, mais le constructeur au cheval cabré n'a jamais révélé sa véritable puissance.

Ferrari SP48 Unica

Basée sur la F8 Tributo, la SP48 Unica est un coupé deux places dont l'esthétique diffère considérablement du modèle original. La Ferrari SP48 Unica se distingue par des lignes beaucoup plus racées que celles de la F8 Tributo. Sous la carrosserie, rien ne change. La Ferrari SP48 Unica a un moteur V8 3,9 litres bi-turbo de 720 chevaux et 770 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 2,9 secondes, le 0 à 200 km/h en 7,8 secondes et la vitesse maximale dépasse les 340 km/h.