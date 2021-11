Ça faisait longtemps que Ferrari ne nous avait pas un modèle unique destiné à un riche client. Ce n'était qu'une question de temps, on sait que ça se bouscule au portillon chez Ferrari Special Projects. Et ça y est, la firme de Maranello vient de nous révéler sa Ferrari BR20, commanditée par un collectionneur de la marque, sur base d'un modèle qui ne figure déjà plus au catalogue, la GTC4Lusso !

C'est en effet étonnant d'apprendre que c'est le feu shooting brake qui a été pris comme base car la BR20 renonce à la carrosserie au pavillon rallongé pour adopter une silhouette fastback. Le client a demandé à l'équipe de conception de Maranello d'insuffler quelques éléments de style des chevaux cabrés d'antan, en particulier de l'époque des coupés des années 1950 et 1960.

La BR20 est un modèle unique qui tire son inspiration des voitures à douze cylindres telles que la 410 SA et la 500 Superfast. Avec son profil qui s'étend vers l'arrière, elle est plus longue de 76 millimètres que la GTC4Lusso notamment en raison d'un porte-à-faux arrière qui a subi d'importantes modifications pour donner à cette Ferrari son élégance et sa singularité.

La poupe et la ligne de toit ne sont pas les seuls éléments retouchés, Ferrari a également apporté des modifications à l'avant où la BR20 reçoit des phares sur mesure, inédits, montés plus bas pour rendre le capot encore plus imposant. En outre, la large calandre est dotée de nouvelles lamelles horizontales et la voiture est montée sur des jantes de 20 pouces avec une finition diamantée que l'on ne trouve sur aucune autre Ferrari.

L'intérieur aussi a reçu un traitement particulier avec deux nuances de marron, tandis que la fibre de carbone est également très présente pour ajouter au luxe une touche sportive. Les sièges sont recouverts de cuir Heritage Testa di Moro brun foncé, ornés de surpiqûres argentées et d'un motif frontal unique. Comme vous pouvez le voir, les sièges arrière de la GTC4Lusso ont disparu, remplacés par un élégant plateau à bagages magnifiquement conçu en chêne pour dissimuler l'espace de chargement.

Ferrari reste discret sur les spécifications techniques, mais comme la BR20 est basée sur la GTC4Lusso plutôt que sur la GTC4Lusso T, cela signifie qu'elle est équipée du V12 atmosphérique et d'une transmission intégrale plutôt que du V8 turbo et de la configuration propulsion du modèle moins cher lancé plus tard. Remplaçant la Ferrari FF, le modèle 6,2 litres offrait une puissance de 680 chevaux et un couple de 697 Newton-mètres, ce qui lui permettait de passer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 335 km/h.

Comme c'est généralement le cas avec ces pièces uniques, Ferrari ne divulgue pas le prix de la BR20, mais on l'imagine bien plus chère qu'une GTC4Lusso standard, qui coûtait environ 266 000 € en version V12 AWD chez nous.