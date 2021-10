Ferrari s'apprêterait à présenter son nouveau modèle Icona en novembre, et ces clichés espions en montrent l'arrière. Enfin pour le moment le revêtement noir cache encore l'ensemble, mais nous pouvons tout de même relever quelques éléments intéressants.

L'un des éléments les plus évidents est la sortie d'échappement centrale. Si l'on ne distingue pas bien les tubulures encore, il semblerait que les sorties soient assez grandes.

On peut également distinguer les feux arrière très fins, tandis qu'un spoiler vient s'intègrer à l'arrière. La voiture est montée sur de grandes jantes à cinq paires de rayons.

La rumeur actuelle veut que le nouveau modèle Icona s'inspire du style de la voiture de course 330 P4 de 1967. Le moteur monté au milieu serait le V12 de 6,5 litres de la 812 Competizione. Dans cette dernière, le moteur développe 830 chevaux et 692 Nm de couple, mais certains réglages sur cette Icona pourraient encore faire grimper la puissance.

Toutes les informations recueillies jusqu'à présent indiquent que la nouvelle Icona embarque un moteur à combustion. Thermique. Sans électrification. Elle pourrait d'ailleurs être l'une des dernières Ferrari dépourvue d'assistance électrique, car les modèles de la marque utilisent de plus en plus l'énergie hybride.

La nouvelle Icona partagerait son châssis avec la LaFerrari Aperta. Cela pourrait signifier que les futurs clients pourraient soulever le panneau de toit comme sur la voiture de course P4 Spyder.

Les modèles Icona précédents étaient les Monza SP1 et SP2, et Ferrari en a produit moins de 500 exemplaires. Pour le prochain modèle, le constructeur pourrait prévoir là aussi une production très limitée. Son prix devrait se situer entre 2 et 2,5 millions d'euros.

Ferrari aurait déjà montré la nouvelle Icona à certains de ses clients les plus fidèles, tandis que les commandes auraient sans doute déjà débuté. Pour nous autres qui appartenons au commun des mortels, il faudra attendre l'événement Ferrari Finali Mondiali en novembre.