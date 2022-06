La semaine dernière, le Parlement européen a officiellement approuvé l'interdiction des ventes de voitures neuves essence, diesels et hybrides à partir de 2035. Une décision qui n'est pas vraiment surprenante compte tenu du fait qu'elle était déjà dans les cartons depuis plusieurs années maintenant.

Si les moteurs thermiques sont donc amenés à disparaître, pourquoi ne pas nous replonger dans le passé et nous rappeler à certains bons souvenirs mécaniques. Car effectivement, même si aujourd'hui les moteurs thermiques sont toujours d'actualité, certains ont disparu depuis déjà de nombreuses années avec l'éclosion des normes antipollution.

Aujourd'hui, nous vous présentons le moteur diesel de série le plus gros et le plus puissant jamais installé sur une voiture. Il s'agit du V12 6,0 litres TDI d'Audi, un bloc qui fête ses 14 ans cette année.

Ce moteur est arrivé en 2008 et équipa alors le nouveau Q7 de l'époque. Inspiré dans son idée et sa conception initiale par le TDI du Mans, avec lequel Audi a également écrit une partie de son histoire en sport automobile, ce 12 cylindres en V, d'une cylindrée de 5 934 cm3, est capable de développer 500 ch et 1 000 Nm de couple. Pour passer toute cette puissance au sol, les quatre roues motrices sont obligatoires.

Associé à la toute dernière évolution des transmissions ZF, la HP32 à six rapports, il permet au Q7 de propulser jusqu'à sept passagers de 0 à 100 km/h en seulement 5,5 secondes. La vitesse de pointe est annoncée à 250 km/h.

Dix ans après avoir quitté le catalogue de la firme aux anneaux, aucune autre marque n'a eu l'audace de présenter un moteur diesel aussi gros dans une voiture de série. Les Audi SQ7 et Bentley Bentayga ont bien eu le droit à leur version diesel, mais avec un plus "modeste" V8 4,0 litres bi-TDI de 435 ch.

Avec cette échéance de 2035 qui se rapproche à grands pas, la diabolisation faite autour du diesel et l'avènement de l'électrique, ce V12 diesel restera sûrement dans les manuels d'histoire comme le diesel le plus gros et le plus puissant au sein d'une voiture de série.