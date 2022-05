L'Audi RS 4 est une petite institution au sein de la gamme Audi Sport, peut-être pas forcément au même titre que la RS 6, mais effectivement, quand on parle de break sportif, la RS 4 arrive forcément au centre de la discussion.

La RS 4 type B9 que nous connaissons actuellement est arrivée en 2017 et a été légèrement restylée en 2019. Jusqu'ici bien tranquille sur son segment des breaks sportifs, en compagnie d'une Mercedes-AMG C 63 S break qui séduit davantage en berline ou en coupé qu'en break, la RS 4 avait l'horizon bien dégagé.

Mais c'était sans compter sur BMW qui, d'ici quelques semaines, va dégainer la première M3 Touring de série de son histoire. Un modèle de 510 chevaux qui devrait donner quelques sueurs froides au break Audi dont l'excellent V6 2,9 litres bi-turbo TFSI lui concède 60 équidés.

Pour anticiper cette menace venue de Stuttgart, Audi vient de dévoiler un pack Compétition pour sa RS 4. Ce pack est aussi disponible sur la RS 5, mais uniquement en Allemagne. Voici, dans le détail, ce que contiendra ce pack.

L'Audi RS 5 Coupé Compétition plus ne sera pas disponible en France.

Pack RS Compétition

Vitesse maximale portée à 290 km/h

Échappement RS sport Plus

Pack style extérieur noir

Phare Matrix LED avec clignotants dynamiques

Jantes de 20 pouces en 275/30

Sellerie mixte microfibre Dynamica/cuir

Ceintures avec marquage RS rouge

Éclairage d'accompagnement à LED

Pack RS Compétition Plus (en plus du pack Compétition)

Différentiel quattro sport

Suspension ajustable

Direction dynamique

Comme vous pouvez le constater, les évolutions sont assez nombreuses avec notamment l'arrivée d'une ligne d’échappement sport RS Plus, qui permet de gagner 8 kg sur la balance. La RS 4 gagne aussi une nouvelle isolation phonique entre le compartiment moteur et l’habitacle, ou encore une nouvelle suspension pneumatique pilotée optionnelle. Une Audi RS 4 Avant pack Compétition sera 10 millimètres plus basse qu'une version standard, et encore 10 millimètres plus basse si les clients le souhaitent en ajustant la hauteur de caisse.

La vitesse maximale de la voiture est désormais de 290 km/h, et non plus de 250 km/h comme pour une RS 4 Avant de base. Le 0 à 100 km/h passe sous les 4 secondes (3,9 secondes contre 4,1 secondes auparavant), tout ça sans même toucher au moteur puisque le six cylindres en V développe toujours 450 chevaux et 600 Nm distribués aux quatre roues motrices.

La future BMW M3 Touring sera la principale concurrente de l'Audi RS 4.

Dans le même temps, le différentiel actif quattro sport a été reprogrammé, la gestion de la boîte de vitesses automatique à huit rapports revue pour abaisser le temps de passage des rapports et des pneumatiques Pirelli P Zero Corsa ont été ajoutés. Un nouveau logiciel ABS et un système de freinage en carbone-céramique permet également de gagner deux mètres de moins sur un freinage depuis 100 km/h.

En France, l’Audi RS 4 Avant débute à 98 410 euros auxquels s'ajoutent les 40 000 euros de malus. Le prix des deux packs ne sont pas encore connus, mais ils devraient être proches des prix allemands. De l'autre côté du Rhin, où le tarif de base de la RS 4 est de 86 000 euros (la voiture est, de base, un peu moins équipée par rapport au modèle vendu en France), le pack Compétition est facturé 7 875 euros et le pack Compétition plus 11 875 euros.