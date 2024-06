L'Audi RS 4 Avant devient RS 5 Avant. Le changement de nom à Ingolstadt résulte de la décision de la marque d'identifier tous les modèles à moteur à combustion par des numéros impairs, tandis que les modèles 100 % électriques porteront des numéros pairs.

Le nom ne sera pas le seul changement prévu pour le super break, qui sera hybride rechargeable pour la première fois de son histoire. Une étape nécessaire non seulement pour réduire les émissions, mais aussi pour porter les performances à un niveau supérieur.

À quoi faut-il s'attendre ?

Attendue pour fin 2024 et début 2025, la nouvelle RS 4 Avant (pardon, RS 5) s'est montrée sur le Nürburgring dans une vidéo d'espionnage postée sur YouTube par CarSpyMedia. La voiture familiale sportive est encore enveloppée et camouflée, mais sa forme semble être définitive.

Avec un design large et des pare-chocs prononcés à l'avant et à l'arrière, l'Audi arbore une grande calandre hexagonale. La taille des jantes en alliage est importante, au moins 20" ou 21", tandis qu'à l'arrière on trouve un spoiler assez proéminent et deux sorties d'échappement ovales.

Une barre lumineuse à LED au centre du hayon ne devrait pas non plus manquer à l'appel.

Châssis et moteur

Outre l'esthétique, le châssis de la future RS 5 Avant a également été redessiné, avec une position apparemment plus basse et plus rigide que l'actuelle A4 Avant. Le système de freinage devrait toujours être en carbocéramique, tandis que le groupe motopropulseur sera composé d'un moteur V6 combiné à une unité électrique.

Il est certain que la puissance totale dépassera les 450 ch et 600 Nm de l'actuel V6 2.9, et que le 0-100 km/h devrait être abattu en moins de 4 secondes. L'Audi sera toujours équipée de la transmission intégrale Quattro, tandis que l'autonomie de la batterie pourrait être de 50 à 70 km.

Pour en savoir plus, il faudra attendre encore quelques mois.