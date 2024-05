L'emblème RS représente le summum des performances d'un modèle Audi. Il orne une gamme de voitures qui sont loin d'être égales en termes de prix et de puissance, mais ces différences massives ne sont pas aussi flagrantes dans une course réelle, comme celle qui oppose les Audi RS 4 et RS 7.

Ces deux voitures portent les lettres tant convoitées, mais elles ne pourraient pas être plus différentes sous le capot. L'Audi RS 4 Competition est équipée d'un moteur V6 de 2,9 litres développant 450 chevaux et 600 Nm de couple, tandis que l'Audi RS 7 Performance est dotée d'un moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant 630 chevaux et 850 Nm.

Outre son poids inférieur, la RS 4 présente un petit avantage dans sa version Competition : Une boîte de vitesses remaniée pour de meilleurs changements de rapports et de meilleurs démarrages.

Malgré la différence considérable de puissance, la RS 4 n'a été que 0,5 seconde plus lente à la ligne d'arrivée du quart de mile (400 mètres). Elle a terminé la course en 11,8 secondes, tandis que la RS 7 Performance l'a fait en 11,3 secondes. L'écart entre les deux n'est pas énorme, et la scène du marché secondaire pourrait facilement réduire de quelques dixièmes le temps de la RS 4.

Il y a quelques semaines, la RS 7 Performance était déjà sortie victorieuse d'un duel face à une autre de ses sœurs. Il s'agissait de la RS 3 2017, possédant 100 chevaux supplémentaires grâce à un simple réglage (simple mais coûteux : 1200 dollars).