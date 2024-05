Le premier véhicule électrique de Lamborghini n’arrivera qu’en 2028 et il ne s'agira pas d'une supercar. Au lieu de cela, le "Lanzador" prendra la forme d’un grand tourisme 2+2 surélevé avec quatre sièges. Mais pourquoi la marque italienne ne souhaite pas faire un simple "remake" d'une Huracan ou d'une Revuelto avec une configuration purement électrique ? Le PDG de l'entreprise estime que les supercars électriques se vendent mal !

S'adressant à Automotive News Europe, le patron de Lamborghini, Stephan Winkelmann, a déclaré ceci :

"Les supercars électriques ne sont pas des produits qui se vendent jusqu'à présent. Ce genre de voitures pourrait ne jamais se répandre, il est trop tôt, et nous devons voir plus tard si et quand cela va se produire."

Un manque d'attractivité

Il est logique que Lamborghini utilise toujours un V12 pour remplacer l'Aventador, tandis que le successeur de l'Huracan aura également un moteur thermique. Cependant, la plus petite des deux supercars de Sant'Agata Bolognese perd le V10 atmosphérique au profit d'un nouveau V8 biturbo.

Les supercars sont réservées aux riches, mais le PDG de Rimac, Mate Rimac, a récemment admis que les acheteurs haut de gamme ne veulent pas de supercars électriques. C'est pourquoi la Nevera est toujours en vente, malgré le battage médiatique qui l'entoure et la production limitée à seulement 150 voitures. L'hypercar électrique développée en Croatie a établi pas moins de 23 records l'année dernière, mais il semble que les potentiels acheteurs n'aient pas été suffisamment impressionnés pour signer leur nom sur la ligne pointillée.

Bugatti maintient également le moteur à combustion interne en vie avec la remplaçante de la Chiron. La marque de Molsheim, dont le groupe Rimac possède 55 %, ne réduit même pas le nombre de cylindres. La nouvelle bête aura un moteur V16 atmosphérique dans le cadre d'une configuration hybride.

Pagani est une autre marque d'élite qui reste actuellement à l'écart des véhicules électriques complets, bien qu'elle travaille sur cette technologie depuis 2018. Elle n'a pas abandonné ses efforts de R&D, mais un modèle de production n'arrivera pas de sitôt. Pourquoi ? Les batteries sont encore trop lourdes et cela dilue l'expérience de conduite.

Cependant, toutes les marques de supercars ne pensent pas de cette façon. Ferrari est toujours sur la bonne voie pour introduire un véhicule électrique performant. Elle est en fait en avance sur le calendrier de développement, afin de lancer la voiture d'ici fin 2025. En attendant, elle ouvre une nouvelle usine à Maranello le mois prochain. Le site construira les modèles électriques de l'entreprise.

Les acheteurs veulent de l'émotion

Des réglementations plus strictes en matière d’émissions obligent les constructeurs automobiles à passer aux véhicules électriques, mais les constructeurs de supercars s’en tiennent aux moteurs à essence aussi longtemps que possible, car ils savent ce que veulent leurs clients, ce qui est l'émotion que seul un moteur thermique de grande cylindrée peut procurer. Les véhicules électriques sont nettement plus rapides, mais Stephan Winkelmann estime qu'ils ne sont pas aussi excitants qu'un moteur à essence à haut régime monté derrière les sièges.

Idéalement, le PDG de Lamborghini souhaite économiser les moteurs à combustion en passant aux biocarburants. La marque italienne pourrait tirer parti des progrès réalisés par la marque Porsche (du groupe Volkswagen) dans le développement et la production de carburants synthétiques presque neutres en carbone, au Chili.