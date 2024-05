L'éternel débat entre le vinyle et le numérique n'en finit pas. Certains jurent que les sons traditionnels et analogiques d'un vinyle sont meilleurs que ceux d'une piste enregistrée par ordinateur. Quel que soit votre point de vue, vous devez admettre qu'un disque vinyle d'un moteur Revuelto V-12 hurlant semble être une idée assez géniale.

Grâce à une collaboration entre Lamborghini et Technics, un tel disque existe désormais. Découvrez la SL-1200M7B, une nouvelle platine vinyle fabriquée par Technics et parée du style Lamborghini. Le motif moderne en Y du constructeur automobile est présenté en rouge, jaune ou vert, et le plateau porte un logo Lamborghini bien visible. Vous trouverez également la marque Lamborghini sous les commandes à droite, à côté du logo Technics standard.

Galerie: Platine Lamborghini

10 Photos

Le disque spécial fourni avec chaque SL-1200M7B est probablement le plus intéressant. Les sons des moteurs V12 de six Lamborghini, à commencer par la 400GT, sont gravés sur le vinyle. Le V12 de la Miura y figure, ainsi que le 12 cylindres de 5,2 litres de 455 chevaux de la Countach 25e anniversaire. Plus près de l'ère moderne, le moteur 6,0 litres de la Diablo ajoute son grain de sel à la bande-son. La Murcielago et la Revuelto V12 complètent le concert. Le disque est imprimé avec une version stylisée d'une roue de Revuelto, et il est livré dans une pochette spéciale avec d'autres marques Technics et Lamborghini.

Nous ne savons pas encore combien coûtera cette platine Lamborghini. Le modèle lui-même est basé sur la Technics SL-1200MK7, dont le prix de vente est d'environ 1 100 dollars. Si l'on ajoute la touche Lamborghini et un disque rempli de sons V12, on peut supposer que le prix sera légèrement plus élevé.

On ne sait pas non plus combien d'exemplaires seront fabriqués, mais il s'agit d'un produit à tirage limité. Selon l'annonce de Lamborghini, les commandes seront ouvertes le 9 mai et la platine ne sera disponible que jusqu'à la fin du mois de juin.