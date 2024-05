Le Lamborghini Urus n'est pas un tout-terrain ordinaire, sa hauteur de caisse plus élevée et son agencement à quatre portes en font un bon candidat (mais coûteux) pour être transformé en véhicule de franchissement. C'est ce qu'a fait un habitant du Colorado, et le SUV est étonnamment fonctionnel en tant que maison sur roues.

Il ne peut accueillir qu'une personne, et tout dans l'Urus n'est pas parfait pour y vivre. Les fenêtres sans cadre ne peuvent pas supporter de moustiquaire, et Connor a trouvé que les appuis-tête non réglables étaient une étrange lacune dans les commandes de configuration des sièges, par ailleurs robustes. La faiblesse des feux de recul rend également difficile la marche arrière de nuit, mais c'est là que les accessoires et l'équipement peuvent aider.

L'Urus est équipé d'une galerie de toit amovible de Front Runner qui peut contenir des valises, une roue de secours et des lumières auxiliaires, et qui sert de support à Starlink et à l'auvent. Des jantes Klassik B OffRoad de 22 pouces et des pneus tout-terrain augmentent l'agilité de l'Urus.

À l'intérieur de la Lamborghini, le lit peut se replier, ce qui permet d'utiliser les sièges situés derrière le conducteur. Connor peut y loger trois ou quatre personnes, et la modularité lui permet de débarrasser rapidement l'Urus de tout ce qui est nécessaire pour une capacité maximale.

La chose la moins sensationnelle à propos de la Lamborghini est son moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant 641 chevaux, qui n'a connu qu'un seul problème majeur au cours du voyage de Connor, qui a parcouru 32 000 kilomètres pendant un an à travers 16 pays. Un joint torique s'est rompu sur un tuyau d'aspiration d'air, ce qui a nécessité le remorquage de l'Urus.

L'Urus n'a pas non plus échappé au voyage sans quelques accrocs. Connor a endommagé le spoiler avant - un remplacement à 1 300 € - en Roumanie, et un bouton d'éclairage intérieur ne fonctionne plus, mais ce n'est pas si mal pour un SUV de luxe tout-terrain.

L'absence du pare-chocs arrière est intentionnelle. Connor prévoit de remplacer les deux pare-chocs pour améliorer les capacités tout-terrain du SUV, ce qui comprendra l'installation d'un nouveau système d'échappement pour un meilleur dégagement et de plaques de protection. Il prévoit également de déplacer le réchaud à l'extérieur du véhicule et espère réaménager l'installation pour permettre l'installation d'une tente sur le toit.

Une Lamborghini Urus neuve coûte aussi cher qu'une maison dans de nombreux pays. Il est agréable de savoir qu'elle peut aussi fonctionner comme une maison, mais la salle de bain n'est pas incluse.