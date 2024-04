Un nouveau Lamborghini Urus est sur le point de voir le jour. La présentation officielle est prévue pour le 24 avril prochain et, en attendant, voici quelques photos de teasing. Mais de quoi s'agit-il ? Il n'y a pas de détails officiels, mais de nombreux indices laissent penser que la star pourrait être la version rechargeable du super SUV de la marque au taureau.

Les images montrent clairement le Lamborghini Urus en train de subir les tout derniers tests de préproduction dans une zone géographique qui semble proche du cercle polaire, probablement en Suède, en Norvège ou en Finlande. Profitons donc de l'occasion pour faire le point sur tout ce que nous savons sur la voiture.

Encore plus puissant

Tout d'abord ce que l'on voit. Le nouveau Lamborghini Urus sera caractérisé, comme le montrent les images, par des changements esthétiques qui concerneront les feux avant et arrière avec une nouvelle signature lumineuse à LED différente de l'actuelle, des pare-chocs aux lignes plus anguleuses et, probablement, un intérieur légèrement revu, tant au niveau de la technologie embarquée que du design.

L'arrière de la Lamborghini Urus plug-in

Bien qu'il n'y ait pas de confirmation ou de données techniques officielles, nous pensons qu'il s'agit de la version rechargeable du super SUV de Sant'Agata Bolognese, propulsée par un groupe motopropulseur dérivé de celui de son "cousin" le Porsche Cayenne, avec une puissance globale beaucoup plus élevée et plusieurs autres raffinements mécaniques spécifiques.

Le seul indice qui montre qu'il s'agit bien du Lamborghini Urus "rechargeable" se trouve dans le texte du post Instagram sur le profil officiel de Lamborghini, qui se lit comme suit :

"On dirait que quelque chose de nouveau a été photographié en train de rouler à toute vitesse et avec style. Le frisson sans fin est en train de charger. 24 avril, préparez-vous."

Nous sommes donc encore à quelques heures de connaître tous les détails de ce qui devrait être l'Urus le plus puissant de l'histoire.