Jamais auparavant autant de Lamborghini n'avaient été livrées en une année. C'est ce qui s'est passé en 2023, lorsque le nombre de supercars livrées auprès des clients a atteint les 10 112 unités. Ce résultat a permis à la marque au Taureau, qui a également fêté son 60ème anniversaire en 2023, de réaliser un chiffre d'affaires supérieur de 12,1 % à celui de l'année précédente, atteignant 2,66 milliards d'euros.

Des commandes ont notamment été passées pour la Huracán et l'Urus, qui seront remplacés par les nouveaux groupes motopropulseurs hybrides cette année. Le fait que la Revuelto soit fabriquée plus de deux ans après la commande permet à Automobili Lamborghini de disposer d'une bonne base pour les années à venir.

La meilleure année de tous les temps

Automobili Lamborghini a terminé l'année 2023 avec une marge d'exploitation de 27,2 %. Le résultat d'exploitation a dépassé pour la première fois la barre des 700 millions d'euros, atteignant 723 millions d'euros, soit 17,8 % de plus qu'en 2022.

"Cela signifie que nos choix et notre vision étaient corrects et ont contribué à la croissance organique de l'entreprise. Les 723 millions d'euros, ainsi qu'une marge d'exploitation de 27,2 %, sont des signes clairs de la justesse de la stratégie adoptée. Cela nous permet de nous tourner vers l'avenir et de planifier les années à venir avec de nouveaux objectifs ambitieux." - Stephan Winkelmann, président-directeur général d'Automobili Lamborghini

Prochaines étapes en 2024

Comme nous l'avons mentionné, c'est l'année de l'Urus PHEV et de la Huracán rechargeable. De plus, Automobili Lamborghini fera ses débuts historiques dans le championnat d'endurance le plus important au monde avec le prototype SC63.