L'héritière de la Lamborghini Huracan est de plus en plus attendue. La nouvelle "Lambo" n'a pas encore de nom, mais les photos et les vidéos d'espionnage de ces derniers mois nous ont donné une idée de sa forme et de sa sonorité. Ce qui est certain, c'est que la nouvelle supercar de Sant'Agata Bolognese adoptera un groupe motopropulseur hybride, tandis que son style sera encore plus affûté.

À quoi ressemblera donc cette "nouvelle" Huracan ? Essayons de l'imaginer grâce à notre rendu exclusif.

Une face avant inédite

S'inspirant des photos et des vidéos d'espionnage, le rendu donne vie à une Lamborghini caractérisée par des lignes tendues. Les formes classiques des supercars à moteur central sont interprétées de manière encore plus moderne, avec une face avant basse et des phares à LED très fins.

Lamborghini Huracan Hybrid, il render di Motor1.com

Un élément distinctif de la Lamborghini sera les blocs optiques hexagonaux assortis, qui devraient servir de feux de position et de clignotants. Sur le côté, nous trouvons de grandes "bouches d'aération" pour diriger l'air vers le moteur, tandis que les roues pourraient avoir une taille d'au moins 20 pouces et des pneus généreux, en particulier sur l'essieu arrière.

De nombreuses modifications affecteront également l'intérieur, mais pour l'instant, aucune vidéo espion ne permet d'émettre des hypothèses concrètes.

Une hybride qui sait courir

Si la Huracan devient hybride, il n'y a pas de compromis en termes de performances. En effet, à la place du V10 atmosphérique de 5,2 litres, on trouvera un V8 biturbo capable, selon diverses rumeurs non confirmées officiellement, d'atteindre 10 000 tours, avec deux turbocompresseurs capables de s'activer à partir de 7 000 tours.

Photo espion de l'héritière de la Lamborghini Huracan

Au total, la motorisation devrait délivrer entre 700 et 900 ch. Elle sera donc plus puissante que l'actuelle Huracan, mais toujours en dessous des 1 015 ch de la Revuelto. La Lamborghini devrait être rechargeable, donnant la possibilité de rouler quelques dizaines de kilomètres uniquement en mode électrique.

Enfin, nous attendons la transmission automatique à 8 rapports de la Revuelto et des versions à traction arrière et intégrale.