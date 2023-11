Il faudra quelques mois avant que Lamborghini soit prêt à nous montrer son nouvel Urus. Le rafraîchissement de mi-cycle du SUV comprend un léger changement de style et un nouveau groupe moto-propulseur hybride rechargeable. Cette nouvelle série de photos espion montre le constructeur l'Urus PHEV à l'épreuve sur l'éprouvant circuit du Nürburgring.

Alors que la Lamborghini continue de porter un camouflage complet, nous pouvons repérer les phares redessinés, et il semble que le style du pare-chocs avant soit retravaillé. Le constructeur pourrait modifier les feux arrière tandis que le SUV continuera à être équipé de quatre sorties d'échappement.

La Lamborghini Urus continuera d’équipée d'un moteur V8 bi-turbo, mais elle bénéficiera d'une assistance électrique. Les détails spécifiques restent un mystère, mais Porsche a lancé le Cayenne Turbo E-Hybrid avec 739 chevaux et plus de 950 Nm de couple. Puisque les deux SUV évoluent sur la même plateforme MLB Evo, du groupe Volkswagen, ils pourraient partager plus de choses en commun qu’on ne le pense.

Lamborghini en pleine électrification

L'Urus devrait produire plus de puissance les précédentes rumeurs parlent d’une nouvelle version haute performance de 820 ch) que la Porsche et coûter également plus cher. Les photos datant du mois de juillet ont capturé l'habitacle mis à jour du SUV avec des changements minimes. L'écran inférieur apparaît plus visible dans le tableau de bord et Lamborghini a réorganisé les boutons entre les deux écrans situés au centre.

Lamborghini a confirmé que cette nouvelle version de l’Urus serait lancé en 2024. Cela fait partie des efforts du constructeur pour électrifier sa gamme d'ici 2025, ce qui a commencé avec la Revuelto. La nouvelle supercar dispose toujours d'un moteur V12, mais elle est associée à trois moteurs électriques pour produire 1 001 ch.

La marque italienne développe également le successeur de la Huracan avec une motorisation hybride. On ne sait pas si Lamborghini réduira la taille du moteur à un V8, mais une récente vidéo d'espionnage a capturé la note d'échappement d'un véhicule d'essai, et cela ne ressemblait pas à un moteur V10. Les temps changent…

