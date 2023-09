ABT Sportsline, le principal préparateur du groupe VW, tente sa chance avec Lamborghini. Son projet actuel est l'ABT Urus Scatenato, qui se traduit par "déchaîné" ou "enragé, sauvage" en italien. Limité à 99 exemplaires, l'Urus Scatenato promet d'être à la hauteur de son nom, en libérant un mélange de performance et d'exclusivité.

Comme il le fait avec les berlines et les breaks Audi, ABT prend comme point de départ les versions performantes de la Lamborghini Urus, y ajoute de la puissance et y apporte de subtiles améliorations en termes de design. L'Urus Performante n'est pas en reste en matière de motorisation, puisqu'elle développe 666 chevaux grâce à un moteur V8 biturbo de 4,0 litres. Pourtant, ABT a réussi à trouver 144 ch supplémentaires grâce à sa technologie Power R.

Galerie: ABT Urus Scatenato

11 Photos

Pour canaliser cette puissance supplémentaire, ABT affine l'aérodynamique de l'Urus Scatenato. Le SUV reçoit un spoiler cohérent avec une lamelle centrale à l'avant, ainsi qu'une jupe arrière et un aileron modifié pour améliorer l'apparence agressive de l'Urus et générer une force d'appui supplémentaire.

Dans la continuité du thème des améliorations subtiles, la fibre de carbone est utilisée partout dans l'Urus. Elle habille le cache moteur, l'ouverture et le capot du moteur. À l'intérieur, la fibre de carbone apparente et brillante est l'élément dominant du design. Elle recouvre le cadre des sièges, le levier de vitesse et d'autres éléments décoratifs.

L'extérieur reçoit également un traitement en fibre de carbone apparente sur les coques de rétroviseurs, les élargissements d'ailes, les jupes latérales et les prises d'air du capot. Les jantes ABT High-Performance IRL de 23 pouces ajoutent à cet aspect menaçant. En outre, le système d'échappement, équipé de sorties d'échappement ABT en titane à 4 tubes, offre la bande-son parfaite pour le V8 du Sctenato.

Un Urus Scatenato semblable au RS Q8 signature

Dans l'ensemble, l'Urus Scatenato est similaire à l'Audi RS Q8 Signature Edition qu'ABT a développée l'année dernière. La Q8 partage sa plateforme avec la Porsche Cayenne et la Lamborghini Urus et utilise une variante du V8 biturbo 4.0 développant 790 ch. Il est capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Avec suffisamment de longueur de piste, elle peut atteindre 315 km/h, ce qui la rend nettement plus rapide que la RS Q8 de série.

ABT Sportsline n'a pas fourni de chiffres de performance pour l'Urus Scatenato, mais il y a fort à parier que la version enragée de l'Urus connaîtra des améliorations similaires. Et si un Urus Performante de série est plus rapide qu'une Porsche Cayman GTS 4.0 à Hockenheim, imaginez ce qu'il peut faire avec 144 ch supplémentaires.