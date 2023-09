Le préparateur automobile ABT Sportsline a présenté les modèles RS6 et RS7 Legacy Edition, qui développent jusqu'à 986 chevaux (1 000 chevaux métriques) et 1 150 Newton-mètres de couple.

L'ensemble coûte l'équivalent de 205 000 euros, ce qui inclut le montage. Toutefois, les clients doivent fournir le véhicule pour les modifications. Les voitures doivent fonctionner avec du carburant à 102 octanes pour atteindre leur pleine puissance. Avec de l'essence à 98 octanes, la puissance tombe à 927 ch (940 ch métriques) et 1 050 Nm.

ABT revoit le moteur pour obtenir cette augmentation de puissance. La société ajoute des pistons forgés, des bielles renforcées et des axes de piston améliorés. Il y a une admission en fibre de carbone avec des turbos révisés et des prises d'air agrandies. Des refroidisseurs d'huile supplémentaires et des refroidisseurs intermédiaires améliorés font également partie du package.

Un système d'injection indirecte d'eau et d'éthanol (IWI) fait partie des améliorations significatives. Une unité de contrôle électronique gère cette technologie. "Cela permet de fournir plus d'air de suralimentation ou d'oxygène pour la combustion du carburant, ce qui se traduit par une augmentation permanente des performances", explique Thomas Biermaier, directeur général d'ABT Sportsline.

Le préparateur a installé un réservoir de 15 litres pour contenir l'eau et l'éthanol dans l'espace de chargement arrière. Le réservoir se trouve à côté du bouchon du réservoir d'essence. ABT estime que les conducteurs peuvent parcourir 3 000 kilomètres entre deux remplissages. L'application myABT indique le niveau de remplissage du réservoir. Les propriétaires doivent commander ce mélange IWI auprès d'ABT.

Pour activer le système IWI, il faut placer la RS6 ou la RS7 en mode de conduite RS et maintenir le bouton enfoncé pendant une seconde. La puissance supplémentaire est alors disponible.

Audi a lancé la commercialisation la RS6 Avant Performance et la RS7 Performance. Toutes deux sont équipées d'un V8 biturbo de 4,0 litres qui produit 621 ch. Elles peuvent atteindre les 100 km/h en 3,3 secondes. La vitesse de pointe standard est de 250 km/h, et l'édition Bronze à tirage limité peut atteindre 280 km/h. Par rapport aux versions précédentes, les modèles Performance sont dotés de turbos plus puissants, d'une insonorisation moindre, d'un différentiel central mécanique autobloquant plus léger et d'un logiciel de contrôle de la transmission amélioré.

