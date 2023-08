L'Audi RS 3 est l'une des voitures les plus puissantes parmi les compactes. Et bien qu'Abt ait déjà ajouté de la puissance de ce modèle l'année dernière, le préparateur a voulu aller un peu plus loin pour atteindre près de 500 ch.

L'entreprise a mis en œuvre son "ABT Power R Leistungssteigerung" (augmentation de puissance ABT Power R), qui consiste en une reprogrammation du cinq cylindres 2,4 de 400 chevaux (ou 407 chevaux pour les modèles Performance).

Cette nouvelle cartographie porte la puissance à 485 chevaux et ne s'arrête pas là puisque le couple grimpe de 500 à 560 Nm. Cette mise à niveau est proposée pour la Sportback, la berline et les modèles Performance déjà mentionnés.

Trop de puissance pour vous ? L'Audi RS 3 présentée l'année dernière peut toujours recevoir une mise à jour "ABT Power S" et dans cette version, la sportive compacte ne développe "que" 460 chevaux et gagne 40 Nm de couple par rapport au modèle proposé par Audi en concessions.

Tous les modèles sont d'ailleurs compatibles avec l'application myABT, qui permet d'avoir un aperçu de la fiche technique du véhicule afin de s'assurer de ses performances. L'application permet aussi de débloquer en option une vitesse maximale à 300 km/h !

Galerie: Audi Abt RS 3 (2023)

2 Photos

Abt Sportsline ne s'est pas contenté de travailler sur le moteur. Le préparateur propose des optimisations du châssis de la RS 3 en y intégrant de nouveaux ressorts de suspension, stabilisateurs sport ou suspensions filetées ou sportives.

Côté design, ces modèles RS 3 peuvent encore être améliorés avec les roues Abt "GR 20 glossy black". Abt propose également quelques options de personnalisation pour l'intérieur, visibles dans le configurateur maison.