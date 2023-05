Le préparateur allemand Abt est spécialisé dans la modification des produits du groupe Volkswagen, et sa dernière offre est la RS6 Legacy Edition. Abt l'évoque comme étant "le couronnement de deux décennies d'histoire de la RS6". Seuls 200 exemplaires seront conçus.

Abt s'est basé sur une RS6 Performance qui développe 621 ch et 850 Nm de couple et y a ajouté de nouveaux turbos, un intercooler et le logiciel Power R qui porte la puissance à 750 ch 980 Nm de couple. Le système d'échappement de la société se termine par quatre sorties de 102 millimètres de diamètre.

Galerie: ABT Audi RS6 Legacy Edition

27 Photos

La RS6 Legacy Edition est équipée d'amortisseurs hélicoïdaux Abt. Les jantes forgées de 22 pouces ont un design complexe et dentelé. Le préparateur a également rendu la RS6 plus agressive que le modèle standard en y ajoutant des inserts de jupe avant en fibre de carbone et une grille modifiée pour un meilleur acheminement de l'air.

Le capot est doté d'une sortie en carbone qui améliore la dissipation de la chaleur du moteur. Les coques de rétroviseurs sont dotées de sections dentelées sur leur bord intérieur. L'arrière présente une aile avec des éléments de garniture qui s'étendent vers le bas du hayon. Un diffuseur portant la marque RS6-LE se trouve sous le pare-chocs.

Abt a ajouté du tissu Dinamica au tableau de bord, à l'habillage des sièges, aux palettes de changement de vitesse et à l'habillage des contre-portes. Le volant est recouvert d'Alcantara. Le logo RS6-LE figure sur les dossiers des sièges et les tapis de sol.

Le prix de cette RS6 Legacy Edition est de 102'600 euros. Toutefois, on ne sait pas si cela concerne la voiture dans son entièrement ou si l'acheteur doit fournir une RS6 au préalable.