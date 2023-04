Proposée à la vente depuis depuis 2017, la génération actuelle de l'Audi A8 commence à porter le poids des années, malgré une évolution de ses lignes fin 2021.

La firme aux anneaux a prévu de la remplacer l'année prochaine, pour ses 30 ans, à en croire un article de nos confrères d'Autocar. Aucune photo espion n'existe pour le moment donc si la date de 2024 est juste, attendez-vous à ce que le lancement soit plutôt en fin d'année.

Le magazine britannique prétend qu'il s'agira du modèle électrique le plus puissant d'Audi, et, par extension, de tout son catalogue. Chez le constructeur, ce statut appartient aujourd'hui à la RS-Etron GT avec ses 637 chevaux (475 kilowatts) grâce à deux moteurs électriques.

Du côté des thermiques, la RS6 Competition détient la couronne avec son V8 bi-turbo 4 L de 621 chevaux (463 kW). Elle a l'avantage en termes de couple, avec 820 Nm, soit 20 de plus que la berline électrique.

Concept Audi Grandsphere

Quelle sera la puissance de la remplaçante de l'A8 ? Autocar pense qu'elle ne sera pas tout à fait au niveau du concept Grandsphere, avec ses 711 chevaux et 960 Nm. Cette A8 pourrait rivaliser avec la Mercedes-AMG EQS 53 et la toute nouvelle BMW i7 M70. Le Grandsphere promettait un 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes.

La batterie du concept, d'une capacité de 120 kWh, devrait être conservée pour le modèle de série. Pour son prototype, Audi annonçait une autonomie de 750 km et une capacité de recharge à 270 kW permettant de passer de 5 à 80 % en moins de 25 minutes. Le constructeur allemand précisait qu'une recharge de dix minutes dans une station de recharge serait suffisante pour obtenir 300 km d'autonomie.

Concernant le design, Marc Lichte, grand responsable du style chez Audi, a déjà promis un modèle "très proche" du Grandsphere.

La future Audi A8 devait être conçue sur la plus grande déclinaison de la future architecture Premium Platform Electric. Développée conjointement par Audi et Porsche, la plate-forme sera PPE sera d'abord utilisée pour des SUV, et plus précisément les Q6 E-Tron et le Macan. Une A6 E-Tron est également au programme.