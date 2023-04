Cela fait près d'un an que nos photographes ont surpris la nouvelle génération de l'Audi SQ5. Aujourd'hui, le crossover est de retour. Repéré sur le Nürburgring, le rival du BMW X3 M40i a une allure différente puisqu'il dispose enfin de tous ses panneaux de carrosserie et ses feux définitifs à l'avant et à l'arrière.

Comme pour les autres modèles de la gamme S, le véhicule est équipé d'un système d'échappement quadruple, qui, nous l'espérons, est bien réel. Les jantes en alliage noir sont un peu petites, mais c'est probablement parce que le prototype était encore chaussé de pneus hiver. Il faut s'attendre à ce que la version de série offre une variété de jantes en alliage plus grandes et plus élégantes.

Comme pour le Q5 classique, la version performance semble emprunter des éléments de design au Q4 E-Tron entièrement électrique, mais évidemment avec une vraie calandre pour refroidir le moteur à combustion interne. Les prises d'air sur les côtés du pare-chocs semblent avoir une utilité puisqu'elles ne sont pas entièrement masquées.

Bien que le prototype soit entièrement camouflé, nous pouvons remarquer que le hayon à clapet a disparu puisqu'il ne contient plus entièrement les feux arrière. Par conséquent, l'ouverture est probablement un peu plus petite maintenant, mais elle semble suffisamment grande pour des chargements volumineux. Les feux arrière sont beaucoup plus minces, et le hayon déguisé semble cacher une barre lumineuse, qui sera apparemment obligatoire en 2023.

Photos espion du nouveau Audi SQ5

18 Photos

Les photos de l'intérieur ne sont pas disponibles dans cette série de clichés, mais un prototype différent du Q5 a été repéré à la fin de l'année dernière, montrant son tableau de bord chargé d'écrans. Malheureusement, le système d'infodivertissement se limitera une fois de plus à un écran dépassant de la console centrale, plus grand que sur le modèle sortant. Audi n'intégrera plus le combiné numérique d'instruments au tableau de bord, car le véhicule de test était équipé d'un écran autonome semblable à celui de la Volkswagen ID.4.

Cette nouvelle génération d'Audi Q5 sera la dernière à recevoir des moteurs à combustion interne, la marque aux quatre anneaux ayant déjà annoncé que tous les nouveaux produits lancés à partir de 2026 seront des électriques. Sont attendus des moteurs essence et diesel à quatre cylindres, plus propres et conformes à la norme Euro 7. On ne sait pas encore si le SQ5 conservera son moteur V6 ou s'il sera remplacé par un quatre cylindres. Autre pièce du puzzle manquant : est-ce que la marque d'Ingolstadt va enfin lancer un Q5 RS pour concurrencer les BMW X3 M et Mercedes-AMG GLC 63 ?

L'Audi Q5 standard devrait être présenté dans le courant de l'année, et le SQ5 devrait suivre un peu plus tard.