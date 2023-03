Audi se trouve dans le Nord de l'Europe pour mettre éprouver la troisième génération du Q5. La révélation officielle doit se rapprocher puisque les prototypes portent désormais la carrosserie de production complète ainsi que les phares et les feux arrière définitifs. Nos espions ont repéré une flotte de véhicules d'essai représentant différents niveaux de finition à en juger par le design varié du double échappement.

L'impression initiale est celle d'un crossover compact de luxe dont le design s'inspire de celui du Q4 E-Tron entièrement électrique. Cependant, il est facile de repérer la calandre fonctionnelle nécessaire pour refroidir le moteur à combustion. On ne se plaindra d’ailleurs pas de constater que la calandre semble plus petite que celle du modèle sortant.

Galerie: Photos espion Audi Q5 nouvelle génération

6 Photos

Une fois le camouflage appliqué, le profil latéral du Q5 2024 ressemble à celui du Q4 E-Tron, mais nous sommes sûrs que le diable se cache dans les détails. Une fois le camouflage enlevé, il devrait y avoir quelques différences notables pour distinguer les modèles ICE et EV. Il convient de noter que les deux modèles reposent sur des plates-formes complètement différentes, MLB Evo dans le cas du Q5 et MEB, uniquement électrique, pour le Q4 E-Tron.

À l'arrière, il y a de fortes chances pour qu'une barre lumineuse à LED se cache encore des yeux des curieux comme nous. Comme sur le grand Q7, le hayon n'est plus à clapet, car on voit clairement que son contour coupe les feux arrière en deux. Cela pourrait signifier que l'ouverture sera un peu plus étroite qu'auparavant.

Galerie: L'audi Q5 2025 de production photographié !

37 Photos

Bien que ces prototypes semblent être des versions inférieures, un SQ5 est à venir puisque nos espions ont déjà repéré des véhicules d'essai avec un système de quadruple échappement. Il reste à voir si Audi donnera le change à son rival, le BMW X3, avec le traitement RS. Si c'est le cas, il faut s'attendre à une configuration hybride rechargeable, étant donné que la prochaine RS4 Avant sera un PHEV.

De précédents clichés ont révélé un tableau de bord remanié, avec un écran géant en forme de tablette qui dépasse du tableau de bord. Contrairement à l'actuel Q5, où le combiné d'instruments numériques est parfaitement intégré au tableau de bord, son remplaçant disposera d'un écran autonome. Les paparazzis ont remarqué un imposant badge Quattro sur la console centrale, qui comporte une poignée de commandes conventionnelles. Toutefois, la plupart des fonctions seront accessibles via le grand écran tactile.

La dernière génération du Q5 à être vendue avec un moteur à combustion interne devrait recevoir un large éventail de moteurs à combustion mild-hybrid partagés avec la future A4/A5. La logique veut qu'au moins une version hybride rechargeable soit prévue, et avec un peu de chance, les moteurs V6 resteront en place pour une dernière itération.

La présentation officielle devrait avoir lieu dans le courant de l'année, peut-être après la nouvelle A4/A5.