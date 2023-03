Audi a annoncé un nouvel ensemble de fonctionnalités qui sera déployé à l'été 2023, un magasin d'apps directement accessible via l'interface multimédia (MMI) du véhicule. Ladite boutique d'applications a été développée en collaboration avec Cariad, une filiale de Volkswagen, et vise à accroître la numérisation des véhicules Audi.

Grâce à cette nouvelle boutique, les clients pourront télécharger des applications tierces directement et de manière indépendante sur l'IHM, éliminant ainsi le détour par un smartphone.

La boutique d'applications utilise un module matériel Audi de la taille d'une clé USB, qui est chargé d'un système d'exploitation open-source permettant d'accéder aux applications tierces du véhicule. Les applications sélectionnées par le client peuvent être installées de manière transparente dans le système MMI sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un smartphone.

La nouvelle boutique offrira aux clients une variété d'applications, notamment pour la musique, la vidéo, les jeux, la navigation, le stationnement et la recharge, la productivité, la météo et les actualités. Au lancement, la boutique proposera des applications telles que Amazon Music et Spotify. Le portefeuille d'applications sera adapté aux différents marchés et de nouvelles applications seront ajoutées régulièrement. La boutique est accessible via une tuile MMI distincte. Les applications supplémentaires seront intégrées de manière transparente dans le MMI et pourront être utilisées de manière sûre et fiable, même pendant la conduite.

Les applications tierces nécessitent une liaison de données établie via une carte SIM embarquée, c'est-à-dire une carte SIM installée en permanence dans le véhicule. Pour les propriétaires d'Audi en Europe, les coûts liés à l'utilisation du réseau cellulaire seront facturés de manière pratique par volume de données avec Cubic Telecom, les 25 premiers gigaoctets étant gratuits.

Entre-temps, les modèles Audi continueront à prendre en charge Android Auto et Apple CarPlay avec l'option "interface pour smartphone".

L'Audi app store sera disponible à partir de juin sur certains modèles équipés du dernier cluster logiciel MIB 3, notamment les Audi A3, A4/A5, Q5, A6/A7, A8, Q8 E-Tron et Audi E-Tron GT. La fonctionnalité sera étendue à d'autres modèles en 2023. Les applications tierces ne seront pas disponibles sur les anciennes Audi.