Rien à faire, même la dernière conférence WWDC (Worldwide Developers Conference) d'Apple n'a rien anticipé sur sa potentielle future voiture. Pourtant il a effectivement beaucoup été question d'automobile, avec les nombreuses innovations introduites avec iOS 16 - le système d'exploitation de l'iPhone - la vedette de la première journée de l'événement dédié aux développeurs.

Un système d'exploitation désormais capable de mieux communiquer avec les voitures, avec Apple CarPlay entièrement repensé non seulement en termes de graphisme mais aussi en termes de logique de fonctionnement, ainsi que des cartes encore plus détaillées et la possibilité (dans certains pays) de gérer encore plus facilement les clés numériques de nos smartphones. Voici toutes les nouveautés d'iOS 16 dédiées à la voiture :

Apple CarPlay

La première grande nouveauté concerne Apple CarPlay, le système que nous connaissons depuis déjà plusieurs années. Pour la première fois, il a été entièrement mis à jour, tant sur le plan graphique que sur le plan fonctionnel, pour être encore plus intuitif et plus facile à utiliser.

Tout d'abord, le nouveau système embarqué d'Apple s'adapte aux écrans de tailles et de dispositions les plus diverses, il devient "responsive". En effet, sur les voitures dotées d'écrans d'infodivertissement disposés verticalement (par exemple, les Volvo ou les dernières Mercedes), CarPlay ne pouvait pas être utilisé en plein écran, mais restait relégué à une petite partie supérieure de l'écran, gardant toutes les autres fonctions de la voiture en bas.

Un problème qui a été résolu grâce à des graphismes "évolutifs" capables de s'adapter aux différentes diagonales, avec en plus la possibilité de gérer les différents paramètres de la voiture directement depuis son propre système, comme la climatisation ou le chauffage des sièges. La possibilité d'insérer des widgets, comme la météo ou votre propre lecteur de musique, apparaît également pour la première fois sur l'écran d'accueil. Il s'agit de fonctions qui rapprochent le système d'Apple de la dernière évolution d'Android Auto, le rendant ainsi plus compétitif.

Mais les changements apportés à Apple CarPlay ne s'arrêtent pas là ; avec cette nouvelle mise à jour générale, le système embarqué d'Apple n'est plus confiné à l'écran d'infodivertissement. Pour la première fois, en effet, il "empiète" également sur les autres écrans de la voiture (pensez à la Mercedes EQS ou à la Porsche Taycan), comme l'écran d'instrumentation, avec des informations de base telles que le rapport engagé, la vitesse, la consommation de carburant, l'autonomie et les températures de l'eau et de l'huile. Apple n'a pas encore annoncé quels véhicules seront compatibles, plus d'informations viendront d'ici la fin de l'année 2022.

Cartes

La deuxième grande nouvelle d'Apple pour le monde de l'automobile concerne son propre système Maps. Afin de devenir compétitif face au leader du marché Google Maps, la marque à la pomme a ajouté plusieurs fonctions à son navigateur. Par exemple, il est désormais possible de planifier un itinéraire par étapes (jusqu'à 15 au maximum) et de les ajouter à l'aide de commandes vocales, ou de créer un trajet sur un autre appareil Apple (comme un iPhone ou un Mac) et de le partager directement avec CarPlay.

Clés numériques

La troisième innovation automobile majeure dévoilée par la société de Cupertino lors de la WWDC 2022 concerne les clés de voiture numériques. Disponibles aux États-Unis et au Canada, elles permettent d'ouvrir et d'utiliser certaines voitures sans avoir besoin de porter une clé physique.

Avec iOS 16 dans certains pays, il sera possible de partager ces clés directement par iMessage ou par courriel, permettant ainsi à d'autres personnes d'utiliser la voiture, notamment en pouvant indiquer une heure précise, fixer des limites de vitesse ou géographiques. On ne sait pas encore quand et si cette fonctionnalité arrivera en Europe, tout comme on ne sait pas quelles voitures seront compatibles en dehors des BMW de dernière génération.

De plus amples informations seront communiquées dans le courant de l'année, notamment la date de sortie de toutes ces mises à jour et du nouveau CarPlay.