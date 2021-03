Depuis que Porsche a présenté la Taycan en septembre 2019, certains se demandent s'il y a un avenir pour la Panamera dans la gamme de Zuffenhausen. La berline électrique a récemment donné naissance à une familiale Cross Turismo - avec une version Sport Turismo qui ne tardera sûrement pas derrière - se chevauchant ainsi davantage en termes de taille avec la berline à moteur à combustion.

Alors, où en est la Panamera ? Que ses fans se rassurent, il se trouve qu'une troisième génération est toujours possible.

Même si Porsche vise à ce que 80 % de ses ventes annuelles soient constituées de modèles électrifiés d'ici la fin de la décennie, la Panamera pourrait rester en place pendant un certain temps. Le patron de la société, Oliver Blume, a déclaré à Autocar qu'il y a de fortes chances que le modèle à moteur thermique soit renouvelé : "Je pense que cela pourrait fonctionner, car ils jouent dans des segments différents. La Panamera est un cran au-dessus de la Taycan".

Le patron a poursuivi en disant que Porsche devra faire attention à ne pas cannibaliser les ventes en s'assurant que les modèles se différencient suffisamment. Une éventuelle Panamera de troisième génération, qu'elle soit hybride rechargeable ou entièrement électrique, serait plus sophistiquée et nettement plus grande que la Taycan vendue aujourd'hui, afin de ne pas lui marcher sur les pieds.

Si le plan consiste à abandonner le bon vieux moteur à combustion, une Panamera EV sera très probablement montée sur la plateforme PPE qui fera ses débuts en 2022 avec le prochain Macan et l'Audi Q6 E-Tron. L'architecture nouvellement développée sera un cran au-dessus de la MEB du groupe VW en offrant des roues arrière directrices, une suspension pneumatique et un système de vectorisation du couple.

Si la prochaine Panamera conserve un moteur à essence traditionnel, cela signifie que Porsche électrifiera davantage le modèle en étendant son autonomie en zéro émission au-delà des capacités zéro émission du modèle actuel. Lorsque la société a déclaré que 80 % de ses ventes seraient représentées par des modèles " électrifiés " d'ici 2030, elle ne faisait pas strictement référence aux véhicules électriques purs. Elle a également pris en compte les hybrides, qui pourraient très bien inclure la prochaine Panamera et même une remplaçante de l'actuelle 911 (992).

En ce qui concerne le reste de la gamme, Porsche n'a pas encore décidé si le successeur de la 718 continuera à utiliser des moteurs à combustion interne ou passera à l'énergie électrique, mais nous savons que la "petite 911" aura droit à une nouvelle génération. Un Cayenne entièrement électrique est à l'étude depuis au moins deux ans, mais ne vous attendez pas à le voir de sitôt.