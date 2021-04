Tout le monde a déjà retourné sa maison à la recherche de ses clés ou de son portefeuille. Le 20 avril dernier, Apple a annoncé le lancement d'une balise de localisation très pratique qui promet de vous aider à retrouver vos effets personnels à la maison comme ailleurs.

L'AirTag est suffisamment petit pour se glisser facilement dans un portefeuille, un sac à main ou être suspendu à votre porte-clés sans problème, et à 35 euros, il est bien moins cher qu'un système traceur GPS pour voiture. Mais peut-on l'utiliser pour retrouver une voiture volée ?

C'est une question posée par l'équipe de Cars Direct, et elle a également retenu notre attention. La taille n'est certainement pas un problème, car le petit AirTag peut se glisser dans à peu près n'importe quoi. Il utilise une batterie standard d'une durée de vie d'environ un an et se couple via Bluetooth à votre appareil Apple. Bien entendu, le Bluetooth ne fonctionne que sur de très courtes distances. Si votre voiture s'éloigne un peu trop, vous ne pourrez pas "voir" où elle se dirige.

Toutefois, les AirTags fonctionnent également via le réseau "Find My" d'Apple. En bref, tout appareil Apple compatible Bluetooth situé à proximité de l'AirTag le détectera et enverra au réseau un signal crypté que vous seul pourrez voir. Il s'agit de la même technologie qu'Apple utilise pour localiser les appareils disparus, et elle fonctionne secrètement en arrière-plan, de sorte que le seul l'appareil qui affiche l'emplacement est celui qui était initialement associé à l'AirTag.

Donc, en théorie, tant que la voiture se trouve dans un endroit fréquenté où au moins un appareil Apple est présent, vous serez en mesure de la retrouver. C'est plutôt cool, même si l'AirTag ne remplacera finalement pas un tracker GPS équipé d'une carte SIM.

Il est aussi à noter qu'au bout d'un certain temps, lorsque l'AirTag reste trop longtemps hors de portée de son propriétaire, il enverra une notification à un appareil proche avec lequel il n'est pas apparié avant d'émettre un signal sonore pour signaler sa présence. Cette mesure est destinée à décourager les activités peu scrupuleuses, comme glisser un AirTag dans le manteau d'un inconnu pour voir où il vit. Cette personne serait informée de la présence de l'AirTag, mais si cette personne se trouve être le voleur de votre voiture, la partie est terminée.

Selon Cars Direct, Apple ne prétend pas que l'AirTag puisse être utilisé pour le suivi des voitures. Cependant, nous pensons que cela peut être une alternative intéressante pour la protection de votre voiture.