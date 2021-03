En février 2020, les responsables de l'usine Renault de Douai s'aperçoivent que deux Renault Talisman flambant neuves leur ont été dérobées dans le parking de l'usine. La police est immédiatement alertée et va quelque temps après mettre la main sur l'une des deux Renault Talisman volées.

La berline a été retrouvée grâce à son système GPS. Elle était stationnée dans une rue d'Épône (Yvelines). La police va alors enquêter et découvrir que ces vols à répétition sont commis par une bande de jeunes âgés entre 17 ans et 30 ans. Ces onze individus sont soupçonnés d'avoir dérobé 26 véhicules dans les parkings des usines Renault Flins et Douai, mais aussi, dans la rue.

Les enquêteurs sont parvenus à mettre la main sur les malfaiteurs grâce à la vidéosurveillance, à la téléphonie et à leur ADN. Ils ont été placés en garde à vue pour vols en bande organisée. Ils seront déférés vendredi 26 mars au palais de justice de Versailles.

D'après les enquêteurs, les véhicules volés étaient acheminés jusqu'en Afrique du Nord. Pour arriver à destination, les voitures traversaient l'Hexagone pour rejoindre l'Espagne ou prenaient la route par l'est de la France.

L'an dernier, et malgré les deux confinements, 121'500 véhicules ont été volés en France. Cela représente un vol de voiture toutes les 4 minutes. Pour parvenir à leurs fins, les voleurs utilisent la technique du relais (ou mouse jacking). Grâce à des outils, ils parviennent à ouvrir et à démarrer n'importe quelle voiture sans aucune effraction. Les véhicules sont ensuite stockés dans des parkings souterrains pour éviter d'être géolocalisés par la police.

Pour protéger son véhicule, il est vivement conseillé d'éloigner la clé et de la placer dans une boîte ou pochette anti-RFID afin de bloquer son signal. Ainsi, les voleurs ne pourront pas amplifier le signal de votre clé et ouvrir votre véhicule. Ils devront trouver une autre méthode qui sera à coup sûr moins discrète et donc plus risquée.