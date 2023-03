Aston Martin prépare un grand remaniement de sa gamme. Des informations plus détaillées seront révélées lors d'une journée des marchés financiers pour les investisseurs plus tard cette année. Selon le président de la société, Lawrence Stroll, la gamme comprendra également un véhicule entièrement électrique qui sera annoncé cet été.

Au début de l'année, nos espions ont aperçu la successeure de l'actuelle DB11 qui devrait être dévoilée plus tard dans l'année. La Vantage et la DBS devraient également faire l'objet d'une refonte, a confirmé Stroll lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs en début de semaine. Pour la DB11 qui a été lancée en 2016, nous ne savons pas si elle recevra un lifting ou un changement de génération complet.

Lorsque Stroll est arrivé chez Aston Martin et a remplacé Andy Palmer en tant que président, les projets antérieurs de véhicules électriques de la marque, la Rapide E et la Lagonda, ont été annulés. À la place, l'entreprise britannique devrait commencer à produire deux autres véhicules électriques, une voiture de sport et un SUV, dans son usine de Gaydon à partir du milieu de la décennie. On ne sait pas grand-chose d'autre, mais il est probable que nous en apprenions davantage sur l'un des deux produits électriques lors de la journée des marchés financiers cet été.

Avec des nouvelles positives provenant du département financier de la société, (bénéfice de 7,44 millions d'euros au cours des trois derniers mois), il semble qu'Aston Martin ait enfin le potentiel financier pour développer et lancer son premier véhicule électrique. Plus important encore, la firme a prévu de vendre pas moins de 7 000 voitures cette année. L'année dernière, le constructeur basé à Gaydon a livré environ 6 400 véhicules dans le monde.