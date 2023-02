La course de côte Pikes Peak International Hill Climb, également connue sous le nom de "Course vers les nuages", est une course de côte annuelle au sommet de la montagne de Pikes Peak, dans le Colorado (États-Unis).

Véritable juge de paix pour les pilotes et les machines depuis sa première édition en 1916, la montée fait 12,42 miles (19,99 km) et comporte 156 virages sur une élévation de 1440 mètres depuis le départ au Mile 7 de la Pikes Peak Highway, sur une pente moyenne de 7,2%.

De grands noms français se sont illustrés dans l'Histoire récente de Pikes Peak : l'édition 2013 demeure dans les souvenirs de tous avec la participation exceptionnelle de Sébastien Loeb au volant d'un prototype 208 T16 Pikes Peak spécialement conçu pour l'occasion par Peugeot Sport. Résultat ? Un record dans la catégorie Unlimited pour un véhicule thermique, toujours en place, en 8 minutes et 13 secondes.

Mais le record absolu est entre les mains d'un autre Français : Romain Dumas ! Avec la fabuleuse Volkswagen I.D.R Pikes Peak, également conçue avec ce record absolu en tête, la firme allemande a atteint le record absolu de la montée à une vitesse moyenne de 150,3 km/h, soit en 7 minutes et 57 secondes !

Cette année, c'est le Britannique Robin Shute qui est attendu au sommet pour faire le spectacle : triple vainqueur (2022, 2021, 2019) et détenteur du titre, celui-ci se lancera cette année à l'assaut de cette course monstrueuse avec un modèle exceptionnel : une Aston Martin Vantage GT3 préparée par Venture Engineering, pour une grande première !

Cette voiture conçue spécialement pour la course de côte la plus spectaculaire au monde sera basée sur la Vantage GT3 de course, elle-même basée sur la Vantage routière.

Propulsée par le même moteur V8 turbocompressé de 4,0 litres, optimisé par Aston Martin Racing en collaboration avec Venture, elle comprendra parmi les développements techniques supplémentaires la cartographie du moteur, le travail sur les amortisseurs, un ensemble aérodynamique amélioré et un poids réduit à partir de pièces existantes d'autres spécialement développée, ainsi, enfin, qu'une transmission sur mesure. Huw Tasker, responsable d'Aston Martin Partner Racing, s'en frotte les mains d'avance :

"Le projet de Venture est passionnant, aventureux et stimulant. Nous sommes impatients de voir comment il évolue et de les aider à réaliser leurs ambitions. Ce sera formidable de voir Venture s'attaquer à Pikes Peak dans une Aston Martin."

L'édition 2023 se tiendra le dimanche 25 juin dans le Colorado.