Les BMW X5 et X6 2024 restylés présentent de légères modifications à l'extérieur mais des mises à jour complètes concernant les groupes propulseurs et la technologie. Les deux modèles feront leurs débuts publics au concours d'élégance d'Amelia, en mars.

Mises à jour des moteurs

Les X5 sDrive40i, xDrive40i et X6 xDrive40i reçoivent une nouvelle génération du six cylindres en ligne 3,0 litres turbocompressé. Ce moteur bénéficie d'une assistance hybride légère de 48 volts avec un moteur électrique produisant 12 ch et 199 Nm de couple. La puissance totale du système est désormais de 375 ch et 519 Nm de couple. En comparaison, la version précédente du six cylindres dans ces modèles produisait 335 ch et 450 Nm de couple.

BMW estime que les X5 et X6 de 2024 xDrive40i peuvent effectuer le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes. Ce chiffre était de 5,3 secondes avant le restylage.

Les X5 et X6 M60i xDrive continuent d'utiliser un V8 biturbo de 4,4 litres, mais il est désormais doté d'un système hybride léger de 48 volts. La puissance du moteur est toujours de 523 ch et de 750 Nm de couple. Les deux modèles atteignent 100 km/h en 4,2 secondes.

Le X5 xDrive50e PHEV remplace l'ancien xDrive45e. La puissance totale du système du six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres et du moteur électrique est désormais de 483 ch et Nm, au lieu des 389 ch et 600 Nm. Le modèle peut atteindre 100 km/h en 4,6 secondes, contre 5,3 secondes auparavant.

BMW donne également au xDrive50e une batterie d'une capacité nette de 25,7 kWh pour remplacer l'unité précédente de 17,1 kWh. De plus, l'unité peut maintenant se recharger sur le courant alternatif jusqu'à 7,4 kW. Cette configuration offre une autonomie estimée à 64 kilomètres en mode zéro émission.

Les trois moteurs sont équipés d'une boîte de vitesses automatique à huit rapports. Selon le constructeur, la transmission est désormais dotée d'une pompe électrique et d'amortisseurs de torsion qui rendent les changements de vitesse plus fluides. Avec le pack M Sport, disponible en option, il y a un réglage Sprint qui permet de passer automatiquement au rapport le plus bas utilisable, de mettre le groupe propulseur dans son mode le plus sportif et d'obtenir la pleine puissance électrique du système hybride léger.

Une mise à jour stylistique

Les X5 et X6 restylés ont une allure légèrement différente de leurs prédécesseurs. BMW note que le contour des phares est plus étroit de 35 millimètres. Le X5 est disponible avec une grille de calandre éclairée en option. Les modèles M60i xDrive à moteur V8 sont dotés de quatre tuyaux d'échappement.

Les acheteurs ont le choix entre plusieurs nouvelles couleurs. Blue Ridge Mountain métallisé, Brooklyn Grey métallisé, Skyscraper Grey métallisé et Frozen Pure Grey métallisé viennent compléter la palette. Le X5 M60i xDrive est disponible en Bleu Marina Bay métallisé.

Il y a des changements plus importants à l'intérieur des X5 et X6. Les écrans sont désormais réunis en un seul écran en verre incurvé composé d'un écran d'information de 12,3 pouces et d'un écran d'instrumentation de 14,9 pouces. Une barre de lumière ambiante avec 15 couleurs sélectionnables ajoute un peu d'illumination à l'habitacle.

En termes de technologie de conduite, le Highway Assistant rejoint le groupe d'aides à la conduite en option. Ce système permet aux conducteurs de lâcher le volant sur les autoroutes, à des vitesses allant jusqu'à 137 km/h.

Parking Assistant Professional enregistre la conduite du véhicule jusqu'à 200 mètres et peut la reproduire en marche arrière. Cela signifie qu'un conducteur peut faire venir le modèle à lui en le contrôlant depuis l'application My BMW App sur un smartphone.

Le tableau ci-dessous indique le prix de la gamme X5 et X6 de 2024.